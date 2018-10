El PPdeG no ve "extraordinario" que Rajoy llamase a Baltar Pumar para "hablar" sobre el congreso provincial

Actualizado 27/01/2010 16:28:36 CET

Enviará técnicos "para colaborar y trabajar" el 30 y recuerda que el PP de Ourense "es parte" de la formación autonómica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, enmarcó hoy dentro de la normalidad la conversación mantenida entre el presidente del PP ourensano, José Luis Baltar Pumar, y su jefe de filas, Mariano Rajoy, durante la reunión celebrada ayer en la sede nacional de la calle Génova para abordar el XV congreso provincial que decidirá el próximo sábado quien le sucede al frente de la formación.

"En otros partidos es una circunstancia rara, pero en el PPdeG entendemos perfectamente que nuestro presidente nacional puede llamar para hablar a un dirigente provincial", subrayó Rodríguez Miranda en una rueda de prensa celebrada hoy en Santiago, en la que subrayó que esta actuación está "dentro de las competencias y capacidades normales" de los dirigentes 'populares'.

Al hilo de esta afirmación, Rodríguez Miranda apostó por no ver la conversación entre Baltar Pumar y Rajoy como "algo extraordinario", aunque evitó hacer "valoraciones" sobre su contenido. "No puedo decir de qué hablaron porque no estuve allí", reflexionó antes de subrayar que son los implicados los que tendrán que pronunciarse al respecto. "Al margen, cada uno puede sacar sus propias conclusiones", avisó.

Por otra parte, preguntado por los observadores que el PPdeG podría enviar el 30, el portavoz 'popular' matizó que lo que va a hacer la dirección autonómicas es enviar "técnicos, personal del PP regional para que colaboren y trabajen" con el comité organizador el sábado. "Dijimos que los mandaríamos y van a estar", avisó.

En este escenario, manifestó su convicción de que el comité organizador "no ve problema alguno" en ello, como "se vio" en la reunión mantenida el pasado lunes. "Nuestra colaboración es necesaria y allí vamos a estar", recalcó.

"PARTE DEL PPDEG"

Por otra parte, Antonio Rodríguez Miranda también se pronunció sobre las declaraciones realizadas por el coordinador del PP de Ourense y uno de los candidatos a suceder a Baltar Pumar, su hijo José Manuel Baltar Blanco, quien aseguró que la formación provincial "no necesita" al PP de Galicia, pero sí al revés.

"No conozco esas declaraciones", admitió Rodríguez Miranda, pero añadió, al tiempo, que lo único que pudo ocurrir es que Baltar Blanco "se equivocara" con su expresión puesto que "el 90 por ciento del partido en la provincia va a diferir en este sentimiento". "Los 'populares' de Ourense estamos convencidos de que somos parte del PPdeG y no diferentes a los miembros de la formación en otra provincia", apostilló.

"FALTA DE RIGOR"

Por otra parte, preguntado por las declaraciones realizadas ayer por el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, quien tachó de "friki" al conselleiro de Cultura, Roberto Varela, el portavoz 'popular' lamentó la "falta de rigor" en la política gallega por parte de algunos dirigentes, entre los que incluyó al líder socialista Manuel Vázquez.

Así, reprobó que el PSdeG aprovechase la semana pasada "un rumor" que avanzaba la supuesta dimisión de Varela para sacar ventaja política y censuró el "lenguaje histriónico" al que, incidió, "tan acostumbrado" está Manuel Vázquez. "Yo podría llamarle botarate político, pero creo que no es la forma adecuada de actuar", señaló y defendió las acciones basadas "en el criterio y en el rigor".