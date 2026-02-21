El PPdeG pedirá con mociones en ayuntamientos del litoral que se amplíe la consulta pública del reglamento de costas

Los diputados del PPdeG Michel Hidalgo y Felisa Rodríguez. - PPDEG

PONTEVEDRA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG presentará mociones en todos los ayuntamiento del litoral para solicitar al Gobierno de España que amplíe el plazo de consulta pública previa de la modificación del reglamento de costas y que informe y detalle el "alcance real" que busca esta reforma.

A través de un comunicado, los diputados pontevedreses Michel Fidalgo y Felisa Rodríguez han avanzado este decisión que tiene como propósito poder presentar aportaciones que "permitan solucionar los problemas que afectan a cada ayuntamiento".

"Es necesario exigir un mayor plazo para la presentación de aportaciones --el Ejecutivo central limitó la consulta pública previa a 15 días, el plazo mínimo recogido en la legislación para este trámite-- y también conocer todos los detalles y fines de esa pretendida reforma legislativa", ha reclamado Hidalgo.

El PPdeG ha censurado que el Gobierno arrancase el trámite de consulta previa de esta modificación "sin previo aviso" a las comunidades autónomas con competencias en la gestión y ordenación del litoral ni a los agentes sociales y económicos afectados.

En este sentido, Hidalgo ha calificado como "preocupante" lo que entiende como una "falta de lealtad institucional, oscurantismo y falta de transparencia", una perspectiva que también compartieron en días anteriores representantes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

"Galicia ostenta legítimamente las competencias sobre el litoral gallego y, por eso, no se puede permitir que el Gobierno de España pretenda de manera unilateral repetir lo que ya lleva intentando sin éxito desde 2018", ha añadido.