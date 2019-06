El PPdeG pide por carta al PSdeG que posibiliten el gobierno de la lista más votada

Actualizado 10/06/2019 20:07:56 CET

García Egea anima al PSOE a "retomar" a nivel estatal la iniciativa del PP para permitir que gobiernen las candidaturas con más apoyos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, ha remitido una carta al vicesecretario y portavoz del PSdeG, Pablo Arangüena, en la que le pide a los socialistas gallegos que se comprometan a posibilitar el gobierno de la lista más votada tras las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo.

En la misiva remitida este lunes, el número dos del PPdeG recuerda que en los pasados comicios locales los ciudadanos expresaron "de forma democrática su voluntad". "En algunas corporaciones apoyaron de forma clara y contundente a una determinada formación política lo que se tradujo en mayorías absolutas pero, en otras corporaciones algunas de estas candidaturas contaron con un amplio respaldo popular sin poder alcanzar dicha mayoría", señala.

Ante ello, Tellado considera que le corresponde a los partidos políticos "interpretar y respetar esta voluntad popular". "Por eso, desde el PPdeG nos comprometemos, si el PSdeG también se suma a este acuerdo, a posibilitar el gobierno de la lista más votada", indica.

Así, según apunta, buscan que "la opción política que contó con la confianza mayoritaria de los vecinos" tenga la "posibilidad de gobernar una vez que se constituyen los ayuntamientos y las diputaciones provinciales".

De este modo, el PPdeG traslada formalmente al PSdeG una propuesta lanzada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la pasada semana, en la que se mostró partidario de que el PP facilitase al PSOE el gobierno del Ayuntamiento de Ourense --los socialistas fueron los más votados-- si el Partido Socialista deja gobernar al presidente popular en funciones, Manuel Baltar, en la Diputación provincial --se quedó a un diputado de la mayoría absoluta--.

EL PP NACIONAL TAMBIÉN APOYA ESTA PROPUESTA

Precisamente, este mismo lunes, el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, ha animado al PSOE a recuperar la iniciativa del Partido Popular para que gobierne la lista más votada, de forma que se aumente la "transparencia" en los pactos postelectorales. Según ha dicho, si el PSOE quiere "retomar" esa iniciativa, el PP está dispuesto a"fijar de una vez por todas un criterio que permita saber quién es el alcalde la noche electoral".

Egea se pronunció de este modo al ser preguntado si el PP está dispuesto a volver a llevar al Congreso su proposición de ley para que gobierne el más votado, una iniciativa que Pablo Casado presentó en el Parlamento poco después de hacerse con la Presidencia del partido en el congreso extraordinario. Sin embargo, el 'número dos' del PP ha dejado la iniciativa sobre este asunto al PSOE.

La pasada semana, Núñez Feijóo también defendió la reforma de la ley electoral para que gobierne el mas votado, ya que, según dijo, "no puede ser que el partido ganador se convierta en perdedor, y el que pierda se convierta en gobierno", en alusión a lo que iba a suceder en varios municipios gallegos.

RECUERDA QUE LO PLANTEARON RAJOY Y CASADO

En una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del PP, García Egea ha señalado que hace cuatro años, el PSOE murciano se puso de acuerdo con Cs y Podemos en la región para modificar la ley electoral, eliminando circunscripciones. "Cuando el PSOE ha querido cambiar las reglas de juego, no le ha importado nada, las ha cambiado y punto", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que hace cuatro años Mariano Rajoy propuso al PSOE cambiar "la reglas" para que gobernase el más votado y el PSOE "dijo que no", por lo que el PP "por responsabilidad no hizo su propuesta por entender que el Gobierno y el primer partido de la oposición "tienen que estar de acuerdo" y "no se pueden cambiar de forma unilateral".

De la misma manera, ha indicado que el PP de Casado también presentó una iniciativa en ese sentido para que gobernarse la lista más votada y de nuevo el PSOE dijo que "no". Dicho esto, ha señalado que el hecho de que fijen "unas reglas para que el ciudadano sepa quien va a gobernar en función de a quien vota, es algo fundamental".

"Forma parte de la transparencia que debemos los partidos a los ciudadanos, saber donde va a acabar cada voto de cada ciudadano", ha manifestado, para añadir que es "bueno todo lo que sea aumentar la transparencia en los pactos postelectorales".

El secretario general del PP ha señalado que la iniciativa de su partido iba en la línea de "aumentar la transparencia en los pactos postelectorales". Por eso, ha dicho que "si el PSOE quiere retomarla, aquí está el PP para aumentar" esa transparencia y "fijar de una vez por todas un criterio que permita saber quién es el alcalde la noche electoral" sin espera más de un vez en virtud de los pactos alcanzados entre los partidos.