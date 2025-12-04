El PPdeG pregunta al Gobierno por qué traspasa la AP-68 a Navarra y no la AP-9 a Galicia

Archivo - Los diputados del PPdeG en el Congreso Pedro Puy, Tristana Moraleja y Celso Delgado - ÍÑIGO ROLÁN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los diputados gallegos del PP en el Congreso han preguntado al Gobierno estatal los motivos por los qué traspasa la AP-68, que discurre entre Bilbao y Zaragoza, a Navarra y no la Autopista del Atlántico, la AP-9, a Galicia.

En una pregunta registrada en la Cámara baja, los populares gallegos aseguran que "sorprende ver como el Gobierno de Pedro Sánchez y de Óscar Puente negocia y llega a un acuerdo en esta materia con un gobierno foral presidido por una militante socialista, pero "se viene oponiendo abiertamente a negociar con la Xunta la transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a Galicia".

"Y no solo se niega a reunirse para negociar, sino también se boicotea descarádamente la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad de Galicia", señalan.

Los populares, además, recuerdan que se trata de una iniciativa unánime del Parlamento de Galicia que el 11 de junio de 2024 fue tomada en consideración y se dispuso a encomendar el dictamen sobre la misma a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, así como que se tramitase por el procedimiento de urgencia.

Al respecto, el diputado Celso Delgado ha sostenido que se "está produciendo un nuevo agravio a Galicia" toda vez que el Gobierno "negocia transferencia y traspasos con las comunidades de un signo político afín, como Navarra gobernada por el PSOE, con el apoyo de Bildu".

"Hay suficientes precedentes de que si hay voluntad política de transferir y negociar pero una vez más el gobierno del señor Sánchez, Óscar Puente y Besteiro en Galicia maltratan a nuestra comunidad y no lo vamos a permitir", ha avisado.