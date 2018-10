PPdeG, PSdeG e BNG chaman ao compromiso coa eliminación da violencia de xénero

Actualizado 25/11/2011 16:28:59 CET

O PPdeG, PSdeG e BNG chamaron ao compromiso da sociedade e institucións coa eliminación da violencia de xénero no día internacional da loita contra esta lacra.

A través de senllos comunicados, os partidos avogaron pola erradicación desta forma de violencia, aínda que discreparon respecto a labor do Goberno galego, sobre o cal o PPdeG destacou que "está plenamente concienciado" con esta causa "e mesmo aumenta as contías presupostarias destinadas á total recuperación das vítimas e os seus fillos".

Fronte a iso, o PSdeG censura os "recortes indiscriminados" do Goberno presidido por Alberto Núñez Feijóo, mentres que o BNG denuncia que as axudas "non poden anularse coa escusa da austeridade".

Os tres partidos políticos si coincidiron en avogar pola concienciación. Así, o PPdeG dixo que "é necesario que se inculquen valores de respecto ás persoas dende a súa infancia", mentres que o PSdeG aposta pola formación contra a violencia de xénero, e o BNG demanda campañas periódicas de sensibilización, así como preparación dos profesionais de atención e garantir a atención psicolóxica.

PPdeG

No seu manifesto, o PPdeG mostrou a súa "solidariedade" coas vítimas "desta infamia", no que considera como "unha grave violación dos dereitos humanos", posto que "cada humillación e cada agresión perpetrada contra unha muller debe asumirse como un fracaso de toda a sociedade".

Tras subliñar que "durante os últimos anos" se adoptaron "numerosas medidas legais" para eliminar esta lacra, os populares avogaron por que "toda a cidadanía" debe "traballar conxuntamente na protección dos máis débiles", ao tempo remarcou que "ningún medio sobra".

Ademais, os populares avanzaron que a rede de acollida "se verá completada nos próximos meses coa apertura do centro de recuperación integral para as vítimas en Santiago".

PSdeG

Pola súa parte, a secretaria de Igualdade, Movementos Sociais e Emigración do PSdeG, Laura Seara, destacou que "só a mobilización e concienciación cidadá, así como o compromiso de gobernos e institucións pode facer fronte a unha inmesa crueldade".

Ao respecto, remarcou "o claro compromiso" do PSOE coa aprobación da Lei contra a violencia de xénero en 2004, pola que "centos de miles de mulleres puideron ser atendidas".

En contraposición, cargou contra o PP pola "súa falta de compromiso na defensa da igualdade e na loita contra a violencia de xénero", á vez que reprochou ao Goberno galego que "non valen escusas nin recortes" nesta materia".

BNG

En canto ao BNG, a secretaria de Acción Feminista da formación frentista, María Méndez, reprochou á Xunta --a través dun comunicado--, que a loita contra a violencia de xénero e a desigualdade entre homes e mulleres "non pode anularse coa escusa da austeridade, mentres o diñeiro público se segue malgastando noutros temas de moita menos relevancia".

En concreto, denuncia a "completa paralización" da lei 11/2007, impulsada polo BNG na Vicepresidencia dá Igualdade, no que se incluía "a creación do Observatorio Galego dá Violencia de Xénero e a creación dun centro de recuperación integral".

Así, os nacionalistas recriminaron "o desmantelamento das poucas estruturas coas que contaba a Administración galega neste ámbito", entre o que incluíu "a disolución do Servizo Galego de Igualdade, así como a redución económica das partidas presupostarias destinadas a sufragar o mantemento das medidas de prevención".