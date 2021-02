El PPdeG recalca que en Galicia no se vacuna "más rápido" por que no se dispone de más vacunas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha advertido este lunes que "cualquier insinuación que diga que Galicia no vacuna más rápido por otro motivo que no sea que no dispone de las vacunas es completamente irreal y falsa".

"Si no llegan las vacunas, porque hay problemas en el suministro o con los contratos de la Unión Europea, no es culpa de Galicia", ha asegurado, frente a las críticas de la oposición.

Pedro Puy ha afirmado que "la Xunta está en perfecta disposición para suministrar todas las vacunas conforme vayan llegando", y ha concretado que tiene "la capacidad de poner 100.000 al día, gracias a contar con personal formado". "No hay ningún problema por parte de la organización de la Xunta", ha apostillado.

"Queremos tranquilizar a todo el mundo y que se sepa que Galicia va a poner las vacunas conforme lleguen, y confiamos que lleguen lo antes posible y de manera justa, respetando los tramos de población que tienen prioridad en la vacunación", ha zanjado.

TOQUE DE QUEDA

Por otra parte, en la rueda de prensa de este lunes, preguntado acerca de si Galicia adelantará el toque de queda una vez que apruebe la reforma de su ley de salud, el portavoz popular ha replicado que una ley autonómica "no puede ir contra un estado de alarma" fijado por decreto y ratificado en el Congreso, al tiempo que ha lamentado que el Estado no se haya dotado de una norma similar para gestionar la pandemia a largo plazo.

En todo caso, ha esgrimido que la norma gallega sí permitirá avanzar en otras cuestiones y dotar de "seguridad jurídica" decisiones que se puedan adoptar en la Comunidad.