El PPdeG rechaza una campaña de "1 año y 3 meses" para las autonómicas y hablará de candidato cuando estén convocadas

Publicado 05/06/2019 14:48:50 CET

Los populares inician una ronda de juntas directivas provinciales para analizar la situación en cada territorio tras las municipales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha mostrado el rechazo de su formación a iniciar una campaña electoral de "un año y tres meses" para las elecciones autonómicas y ha apostado por hablar de su candidato a la Presidencia de la Xunta cuando el proceso esté convocado.

Así se ha pronunciado el dirigente popular al ser preguntado por el futuro del actual líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo. "No hay incógnitas, no hay proceso electoral convocado y, por lo tanto, no hay candidato. Nosotros trabajamos para ganar esas elecciones desde el gobierno y trabajando al servicio de la gente", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que aún se acaba de cumplir el "ecuador de la legislatura" y ha atribuido al Partido Socialista y al BNG el interés en "iniciar" ya la campaña para la cita autonómica.

"Las campañas ya acabaron y ahora lo que toca es trabajar", ha subrayado el secretario general del PPdeG, que ha incidido en que "una campaña permanente" genera el "hartazgo de la ciudadanía con respecto a la política".

Frente a ello, ha destacado que los populares dedicarán el próximo "año y tres meses" a "resolver los problemas" de la ciudadanía y "diseñar la Galicia del siglo XXI". "El 48% de los gallegos le dijeron a Feijóo que quería que gobernase Galicia entre el año 2016 y el 2020", ha subrayado.

Además, ha considerado que si el debate se centra en cuándo se disipa la duda sobre quién será el candidato del Partido Popular en las autonómicas gallegas es que porque su formación debe estar "haciendo las cosas muy bien en la Xunta".

"HUMILDAD"

En la rueda de prensa celebrada tras la reunión del comité de dirección del PPdeG en la tarde del martes, Tellado ha asegurado que la "humildad en la victoria" es lo que "diferencia" al PP de aquellas formaciones que "celebran sus derrotas".

De este modo, ha contrapuesto la actitud del PSOE, que "celebra un segundo puesto", con la del PP, que "ni celebró el primero"; al tiempo que ha afirmado que "la misma soberbia de Gonzalo Caballero en esas semanas se vio en José Ramón Gómez Besteiro en 2015". "Y el resultado lo recordados todos", ha indicado.

El secretario general del PPdeG ha asegurado que en el PP "no cabe la autocomplaciencia" y ha avanzado que este mismo miércoles arranca una ronda de juntas directivas provinciales en las que participará el presidente Feijóo para analizar al detalle la situación en cada territorio.

En este punto, ha asegurado que el PPdeG no pierde "ni un minuto" en comenzar a trabajar por la ciudad de Vigo y por la recuperación del partido en esta ciudad y ha agradecido a Elena Muñoz el trabajo realizado, así como la disposición de Corina Porro para situarse al frente de la gestora.

PACTOS

Además, preguntado al respecto, Tellado ha vuelto a dejar clara la voluntad de su formación de que gobierne la lista más votada y ha explicado que la dirección gallega dará "libertad" a sus candidatos locales para estudiar los pactos en cada uno de los ayuntamientos en los que puedan llegar a acuerdos para formar gobierno.

Con todo, cuestionado por casos como el del Ayuntamiento de Ourense, en el que el PP puede buscar acuerdos que le permitan mantener la Alcaldía pese a no ser la fuerza más votada, Tellado ha señalado que si las restantes formaciones no aceptan la propuesta de la lista más votada, "lo normal" es que todos los partidos" se rijan por "el mismo funcionamiento".