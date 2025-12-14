PPdeG subraya que el BNG "tiene que abandonar" el Gobierno provincial de Lugo y "romper" con el PSOE por el caso Tomé

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha subrayado que el BNG "tiene que abandonar" el gobierno de la Diputación de Lugo, del que forman parte junto al PSdeG, y "dejar a un lado la hipocresía y cinismo y romper con los Gobiernos del PSOE en Galicia y España" por las denuncias por supuesto acoso sexual contra José Tomé.

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación este domingo la número dos de los populares gallegos. Unas declaraciones que se suman a las de su compañera de partido la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, quien reprochó este pasado sábado que el BNG siga en el gobierno de la Diputación mientras Tomé "sigue ejerciendo de presidente".

Todo ello después de que en la tarde del viernes, el secretario xeral del PSdeG, José Gómez Besteiro, asegurase que conoció "por una tercera persona" en octubre un supuesto caso de acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé; aunque dijo desconocer si se trata del mismo que figura en la denuncia recibida en el canal interno antiacoso habilitado por el PSOE.

También el mismo día, Tomé formalizó su renuncia a la presidencia de la Diputación, que deberá ser aceptada en pleno el 30 de diciembre. Pero no será hasta la sesión del 14 de enero cuando se elija a su sucesor en el cargo.

En este contexto, Prado ha afeado al BNG que se manifieste "pero no contra quien se tiene que manifestar". Y es que este domingo, el Bloque participa en la manifestación contra el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) convocada en Santiago de Compostela.

"La manifestación real que tenía que liderar la señora Ana Pontón era contra un gobierno en el que hay presuntos acosadores sexuales, contra un gobierno donde está instalada la corrupción y que está destrozando las políticas que impulsan el futuro de Galicia", ha reprochado.

Asimismo, ha señalado al Gobierno Central por "estar en contra de la industrialización de Galicia", que "provocó la desconexión eléctrica de Lugo" y que "no aporta absolutamente nada el avance del ferrocarril en Galicia". "Sobre todo en la provincia más abandonada que es Lugo", ha concluido.