Prado (PPdeG) culpa a la Lomloe y al "sanchismo educativo" de los resultados del informe Pisa

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha culpado a la ley orgánica Lomloe, también conocida como Ley Celaá, y al "sanchismo educativo" de los resultados del informe Pisa, que revela una caída generalizada del nivel educativo en toda España, también en Galicia.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves en Santiago de Compostela, Paula Prado ha criticado la "nula gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, con "continuos recortes a Galicia" debido a que es "su última prioridad" en ámbitos como la educación.

Prado ha culpado al "sanchismo educativo" de esta caída generalizada del nivel educativo y ha defendido que la Comunidad gallega mantiene una posición por encima de la media de España y continúa siendo líder en equidad e igualdad de oportunidades "gracias al esfuerzo del Gobierno gallego, que lleva cinco años avisando de que la Lomloe socialista es una ley improvisada y que traería enormes perjuicios para el sistema educativo y la juventud".

Prado ha insistido en que esta ley supone un "fracaso para el sistema educativo, que no se merece España" y se ha preguntado si el Ejecutivo estatal quiso "hacer trampas" con el informe Pisa, al ver "curioso" que "Cataluña hiciese trampas" y "se detectase que Castilla La Mancha subía 10 puntos de repente".

La dirigente popular ha lamentado que las consecuencias de esta ley socialista "no las pague Sánchez, sino los jóvenes", como resultado de la rebaja de la exigencia y del empeoramiento en el sistema y ha subrayado que Galicia "seguirá defendiendo una educación de calidad, en la que se premie la cultura del esfuerzo".

Además, ha criticado la "falta de compromiso" del Gobierno de España con asuntos como la pérdida del programa de auxiliares de conversación, por la "irresponsabilidad y discrepancias" entre dos ministerios, que "obligaron a Galicia a dejar el programa ante una multa millonaria". Para solventarlo, la Comunidad asumirá un programa propio para apoyar la educación plurilingüe.

Frente a las "trabas de Sánchez", Paula Prado ha puesto en valor las "medidas revolucionarias" de la educación gallega, con iniciativas como el acuerdo sindical que genera una "mejora estructural en el sistema", reconociendo también que "queda mucho por hacer ya que las necesidades van cambiando con el paso del tiempo".

"Es fundamental reconocer, aplaudir y poner en valor el que es el pilar de la educación: el personal docente. Y lo más importante, que niños y niñas, chicos y chicas, reciban la mejor educación en todas las etapas", ha concluido.

CRÍTICA LOS "RECORTES" DEL GOBIERNO

Todo ello en una rueda de prensa en la que ha dicho que los recortes de Sánchez implican un "doble esfuerzo" para el Gobierno de Alfonso Rueda, que lidera una gestión "seria, rigurosa y transparente" frente a las peticiones no atendidas por el Ejecutivo central y por el sanchismo.

"El Gobierno socialista solo hace recortar recursos, financiación y mejoras a Galicia, mientras que otras comunidades como el País Vasco o Cataluña salen beneficiadas constantemente", ha lamentado.

Entre estos "recortes" de Sánchez, ha destacado el modelo de financiación autonómica de Sánchez, con el que, según ha dicho, "Galicia pasa a ser la penúltima comunidad peor financiada"; el "abandono" en la red de infraestructuras viarias y los "continuos problemas" en la red ferroviaria o las consecuencias de la falta de médicos, con un estatuto marco que "perjudica a la comunidades".

Además, Paula Prado ha insistido en la necesidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales para poner fin a su gobierno, "a la deriva y en descomposición", y darle a los españoles la oportunidad de decir quien quiere que esté al frente de las instituciones.

Por último, ha afeado a los socios independentistas del BNG que "no sean capaces de dejar de apoyar este desgobierno", puesto que "le preocupan más sus intereses partidistas que los de los gallegos y gallegas". Además, ha sostenido que para los nacionalistas "es más importante fortalecer alianzas con los herederos de ETA, Bildu, que defender lo que informa a Galicia".