Prado (PPdeG) esgrime que hay "muchos ediles de gobierno" en Galicia que, como Reigosa, "no cobran un duro" por su labor

Prado, en una rueda de prensa en la sede del PPdeG. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha defendido que la situación de María Reigosa, quien ejercerá en Lugo de "supervisora de infraestructuras" de la mano de Elena Candia sin retribución económica, es "lo normal que pasa en muchísimos ayuntamientos" con ediles con responsabilidades en el gobierno local o que lo "apoyan" sin cobrar.

"Si se hace una visión de los 313 ayuntamientos de Galicia, se ve que mayoritariamente hay muchísimos concejales y concejalas de gobierno, que no cobran un duro por ejercer su actividad y que, sin embargo tienen responsabilidad municipal", ha replicado, en una rueda de prensa en la que ha sido preguntada por la elección de una edila tránsfuga del PSOE para ejercer labores de supervisión política.

Prado ha esgrimido que la "prioridad" en Lugo es "sacar adelante proyectos que beneficien a los lucenses". "Ese es el verdadero motor del gobierno de Elena Candia, que fijó un proyecto de casi 50 medidas pensadas para los lucenses y que, en ese marco, todos los concejales y concejalas que apoyan a este nuevo equipo, tienen la responsabilidad de sacarlas adelante", ha argumentado.

Sobre las críticas de sus rivales políticos, ha manifestado que entiende que la izquierda "esté frustrada" y ha apostillado que "trabaja más en la oposición de lo que lo hizo en el gobierno". De hecho, ha ironizado con unas palabras del portavoz local del BNG, Rubén Arroxo, en relación a que había que "empezar a trabajar".

"El BNG trabaja mejor en la oposición. Al señor Arroxo le toca ahora organizar manifestaciones, protestas y todas esas cosas porque en la gestión ni estaba, ni se le esperaba", ha criticado, convencida de que ahora empieza "un nuevo tiempo de oportunidades para Lugo con un nuevo gobierno".

"PACTO DEL TANATORIO"

Sobre la calificación por parte de dirigentes socialistas como Lara Méndez de "pacto del tanatorio" al acuerdo que posibilitó que el PP se hiciese con el bastón de mando municipal lucense, Prado lo ha tildado de concepto "absolutamente irrespetuoso" los miembros del anterior gobierno local que fallecieron.

Así, ha sugerido que si quienes hacen este tipo de comentarios hablan "con familiares" de los fallecidos "igual llevaban una sorpresa" sobre lo que piensan de que "estén usando a los muertos para justificar su incompetencia política".

A modo de argumento, ha asegurado que el marido de la fallecida Paula Alvarellos, segunda regidora de Lugo este mandato, agradeció "expresamente" a Elena Candia el tratamiento en relación a la figura de su mujer.

"Creo que los familiares no están en absoluto de acuerdo con esa deriva del PSOE que intenta buscar culpables de un modo absolutamente falto de ética y moral", ha zanjado.