Prado sitúa la bandera de la "igualdad real" en el PP y reprueba al Gobierno: "A muchos agresores les tocó la lotería"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha sido la encargada de abrir el acto institucional de los populares gallegos con motivo del 25N, marcado por las revisiones de condena por la Ley del 'solo sí es sí' y por la campaña impulsada por la Xunta en las semanas previas a esta fecha que causó el revuelo en las redes y el reproche de las fuerzas políticas de izquierda y voces de la esfera feminista.

En este escenario, Paula Prado ha enarbolado la bandera de la igualdad para advertir que el PPdeG no acepta "lecciones" de quienes han hecho una "chapuza" legislativa o la han apoyado, y en este sentido, ha exigido la dimisión de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Justicia, Pilar Llop, así como una rectificación al BNG por apoyar la normativa. "El PP es el partido que mejor representa igualdad. Somos igualdad", ha proclamado, parafraseando el propio lema del acto, que ha estado coronado por un mural de la grafitera Tamara Baz.

Este mensaje también ha sido el que ha trasladado el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alfonso Rueda, de quien se ha proyectado un vídeo en el que denunció, sobre esta lucha, que "nadie debe apropiarse de la causa". "Y no darnos lecciones, a nosotros, desde luego, no", ha remarcado Rueda en su vídeo, al que le siguió, en personal, la también conselleira de Promoción para o Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, quien repasó las políticas por la erradicación de la violencia y de protección de las víctimas: "No nos tienen que enseñar nada".

En su intervención, a la que le ha sucedido un coloquio moderado por la vicesecrearia ge Igualdad del PPdeG, Raquel Touriño, y en el que han participado voces expertas, así como la diputada nacional Marta González; Paula Prado reivindicó que su formación ya había lanzado "advertencias" de las lagunas legislativas --por boca de esa misma parlamentaria en el Congreso-- y pide que se cambie para "minimizar" las consecuencias que está teniendo en revisión de condenas, como así llevará en forma de proposición no de ley a la Cámara gallega.

"LES TOCÓ LA LOTERÍA"

Y en línea con lo que ha denunciado la formación nacional, se ha referido al sorteo de la Lotería de este sábado en el que se recoge el lema 'SoloSíesSí' para reprobar que el Gobierno "juegue a la lotería con la igualdad". "Mañana habrá un sorteo de la Lotería Nacional de la 'ley del sí solo es sí', pero a muchos agresores ya les ha tocado el premio", ha recriminado, para mencionar los casos de Xinzo de Limia y Cambre.

Por ello, frente a la "barbarie del PSOE, Podemos y de todos los diputados", además de reclamar la "reprobación de los 22 ministros" del Ejecutivo central, ha arremetido contra el BNG y le ha exigido que "rectifique". Además, a los nacionalistas les reprueba por "no haber tenido la decencia de haberse solidarizado con las víctimas" cuyos agresores han visto reducidas sus condenas.

Durante el coloquio, además de Marta González que no ha querido pronunciarlo --pero corroboró que la normativa de la ley del 'solo sí' coincidía con la descripción de "chapuza--, participó la abogada y ahora candidata del PP a la Alcaldía de Cambados, Sabela Fole, quien se ocupó del caso de la mujer que denunció acoso de su ex pareja en Sanxenxo.

En su alocución, se refirió a las deficiencias del sistema judicial en el que no se había tenido en cuenta la globalidad de los hechos de este caso particular para mantener las medidas de protección a la víctima y mencionó el "hostigamiento" del "acosador" contra la joven, de quien había publicado en la red su perfil como posible contacto para citas sexuales.

VIOLENCIA DIGITAL

Precisamente, la violencia digital ha sido otro de los asuntos abordados y motivo, esta legislatura, de su inclusión como forma de violencia machista. Esta reforma fue, de hecho, impulsada por la diputada del PPdeG Paula Prado y contó con el consenso de todo el arco parlamentario. El acuerdo --que recoge el 'sexting'-- dijo la dirigente popular, llegó de hecho a cuatro reformas legislativas en esta materia y ha dicho que, pese a las diferencias, seguirá impulsando en lo que a ella respecta.

Es más, en el ámbito parlamentario ha anunciado que llevará una proposición no de ley para instar al Gobierno a la modificación de la ley de 'solo sí es sí', mientras que ha avanzado que ella misma impulsará que en todos los programas electorales para las municipales de mayo de 2023 se incluya un apartado específico con medidas para el fomento de la igualdad.