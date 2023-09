El presidente del Parlamento reprende "a todos" los grupos por sus constantes referencias a la política estatal

El pleno aprueba, con el 'sí' de PP y BNG, reclamar al Gobierno central unos precios energéticos "estables" para la industria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices (PP), ha hecho un llamamiento "a todos" los grupos (PP, BNG y PSdeG) a ceñirse a los temas a debate porque, a lo largo del pleno celebrado este martes, sus intervenciones han estado colmadas de constantes reproches y referencias a la política estatal, señaladamente a la sesión de investidura celebrada en el Congreso de los Diputados.

Lo ha hecho después de que, durante el debate de una proposición no de ley (PNL) del PP sobre industrias electrointensivas, la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo centrase buena parte de su intervención en criticar la "investidura fallida" de Alberto Núñez Feijóo.

En concreto, la socialista ha lamentado que los populares culpen a Pedro Sánchez "de todos los males" mientras que su partido "no estuvo a la altura", a su juicio, en la gestión de la pandemia de la covid, de los fondos europeos de recuperación, ni de las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Tras estas palabras, Santalices la ha interrumpido para preguntarle "qué tiene que ver" con las industrias electrointensivas --sobre lo cual versaba la PNL--. "El tema está en Madrid", ha dicho el máximo mandatario de la Cámara.

Así, Rodríguez Rumbo ha defendido su discurso cargado de críticas al PP, igual que a lo largo de la jornada en el Pazo do Hórreo han sido varios los populares que también han introducido guiños a asuntos como la 'ley del solo sí es sí' o al resultado de las elecciones generales del 23 de julio.

Por eso, el presidente del Parlamento ha zanjado el tema con "un ruego general de que todos los diputados se ciñan a la cuestión" que se está debatiendo. "Si no, podemos acabar hablando hasta de 'Sálvame Deluxe'", ha concluido.

Santalices también ha instado al diputado del PP Moisés Rodríguez a retirar una sugerencia dirigida a la diputada socialista de que se tomase "un trankimazin". A juicio del jefe del Legislativo, "no procede".

UN MARCO ELÉCTRICO "ESTABLE Y PREDECIBLE"

Todo ello durante el debate de una PNL, que ha salido aprobada con el 'sí' de PP y BNG, pese al 'no' del PSdeG, para reclamar al Gobierno estatal un marco de precios de la energía "estable y predecible" para la industria electrontensiva.

El popular Moisés Rodríguez ha lamentado que, mientras la "única fábrica de aluminio primario" que hay en España continúa paralizada hasta que arranque 2024, el Gobierno central no pone "ninguna solución que permita resolver los problemas de las industrias electrointensivas" aunque "pasen los años" y "las campañas electorales".

En este contexto, ha pedido un marco de precios de la energía "competitivo, previsible y estable" y se ha dirigido a los socialistas: "Ustedes, desde la Administración central, son los únicos que tienen la competencia".

Por parte el BNG, Noa Presas ha cuestionado que la iniciativa de los populares tengan una resolución "más genérica que nunca" --ya se debatió este asuntos en ocasiones anteriores-- y ha tirado de ironía para decir que el PP "pide un marco estable como quien pide la paz mundial".

Así, Presas ha lamentado que los populares "vetan" una solución concreta, como la tarifa eléctrica propia para Galicia en la que inciden los nacionalistas, mientras ponen "una alfombra roja al lobby eléctrico" en el territorio.

Mientras tanto, Rodríguez Rumbo ha criticado la presentación de esta iniciativa por parte del PP dada la "nefasta gestión industrial" de la Xunta, antes con Feijóo y ahora con Alfonso Rueda.

RECHAZADA UNA PNL SOBRE EMPLEO

Por otra parte, ha quedado rechazada con el 'no' del PP una proposición no de ley del PSdeG que reclamaba a la Xunta un plan de empleo tras un estudio "de diagnóstico" del mercado laboral gallego. "Galicia lleva anclada años en un modelo que no funciona", ha aseverado, para alertar también sobre la marcha de jóvenes gallegos en busca de trabajo.

La socialista Carmen Rodríguez Dacosta, la encargada de defender la iniciativa, ha cargado contra el Gobierno gallego porque, entre 2009 y 2022, dejó sin gastar "uno de cada tres euros" de los casi 6.000 millones que estuvieron asignados a políticas activas de empleo.

Desde el BNG, que ha apoyado esta iniciativa, el diputado Daniel Pérez ha coincidido en criticar la "pobre ejecución del Gobierno gallego" de estas cuantías. Como consecuencia de esto, "año tras año", la "precariedad" del mercado de trabajo en Galicia "se mantiene", sobre todo "si se es mujer o persona joven".

En cambio, Noelia Pérez (PP) les ha advertido que "una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad" y les ha respondido que la Consellería de Promoción do Emprego sí hace "un estudio continuado" del mercado laboral gallego.

Por ello, ha afirmado, con "datos contrastables" y la "cabeza muy alta", que Galicia consolidó "antes que el resto de España" la recuperación económica tras la pandemia y "cerró 2022 con afiliaciones a la Seguridad Social en máximos y la tasa de paro en mínimos".