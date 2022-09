El presidente del TSXG alerta del aumento de denuncias de violencia machista y pide un "frente común contra el maltrato"

También ha aludido a esta problemática el fiscal superior de Galicia en la apertura del año judicial

A CORUÑA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde ha alertado del aumento de denuncias por violencia machista, un 18% en el primer trimestre del año, y ha vuelto a pedir, en la apertura del año judicial, un "frente común contra el maltrato".

En su intervención, ha expuesto también que los juzgados de Familia, los de Violencia sobre la Mujer y los de Instrucción son "los órganos más afectados" por la "falta de personal". "Y, en última instancia, las víctimas", ha expuesto.

En similares términos se ha pronunciado el fiscal superior de Galicia quien ha insistido en que los casos relativos a la violencia sobre la mujer "deben seguir preocupando y mucho".

Así, apuntó que el año pasado se incoaron más de 6.777 nuevos casos y se dictaron un 41% más de sentencias en relación con la violencia de género, de las que el 86% fueron condenatorias. Además, ha fijado la lucha contra esta "brutal realidad" como una prioridad para los fiscales gallegos.

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Sus intervenciones ha tenido lugar en el marco del acto de apertura del año judicial con la presencia de representantes institucionales, entre ellos el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, y el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices.

Sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los problemas vinculados a su renovación, ha asegurado que los jueces no "torcerán" sus decisiones "siguiendo las indicaciones de nadie y traicionando nuestro juramento a la Constitución".

No obstante, Díaz-Castroverde ha denunciado que la no renovación del Consejo es "una seria y gravísima anomalía constitucional, que puede que sirva a otros intereses, pero que no son los que conciernen a la ciudadanía, a la democracia y al Estado de Derecho".

FALTA DE PERSONAL EN EL IMELGA

En relación a otras cuestiones, ha advertido de la falta de personal del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que está llevando a los juzgados y tribunales que dependen de la emisión de sus informes para avanzar en la tramitación de los procedimientos a una "situación límite".

Por ello, ha explicado que la Sala de Gobierno ha aprobado en el pleno de hoy urgir a la Xunta la ampliación del personal de los equipos psicosociales del Imelga para evitar el colapso. El TSXG, según ha destacado, demanda "soluciones estructurales, no coyunturales", por lo que entiende que la plantilla debe ser "estable y especialista en el ámbito judicial".

En cuanto al funcionamiento de la Justicia en la comunidad, ha explicado que los asuntos en trámite han descendido un 2,5% en el primer semestre de 2022, en comparación con las mismas fechas de 2021, año en el que los juzgados y tribunales de la comunidad "ya consiguieron superar los efectos de la pandemia". Entre enero y junio de este año, los órganos de la comunidad han resuelto más de 170.000 casos.

Además, ha reiterado algunas de las demandas del TSXG, entre ellas la implantación de un expediente judicial electrónico "que realmente funcione"; la creación de las plazas para las Audiencias de A Coruña y Pontevedra, ya solicitadas para este año, y la implementación de las guardias de 24 horas en A Coruña y Vigo.

A su vez, el fiscal superior de Galicia ha alertado, entre otras cuestiones, de la delincuencia asociada a las nuevas tencologías y de su incremento.