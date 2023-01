El presidente de la Xunta y el PP urgen al Gobierno concretar "cuándo" llegarán los trenes Avril a Galicia

Los populares registran una pregunta en el Congreso para que se den explicaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha urgido al Gobierno a concretar "cuándo" llegarán a Galicia los trenes Avril, de alta velocidad, así como también saber "cuántos y de qué tipo". Asimismo, los diputados gallegos del PP en el Congreso han registrado una pregunta al Ejecutivo central para que detalle la fecha exacta.

Este miércoles, en declaraciones a los medios tras un acto en Santiago, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha incidido precisamente en el agravio que, bajo su punto de vista, comete con Galicia el Gobierno estatal.

Rueda ha afeado al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez el baile de fechas sobre la llegada de estos trenes y ha rememorado que la primera que se puso sobre la mesa fue la de junio del año pasado, que no se cumplió. "Luego empezó el lío y como el Gobierno central nunca tiene la culpa de nada, la culpa era del fabricante", ha rememorado.

"Después se nos dijo que tranquilos, que en el primer trimestre los tendríamos. Ahora el Ministerio no quiere hablar de fechas y, si hay que arrancar alguna, será en verano o en otoño. Demuestran que no somos una prioridad", ha agregado, antes de advertir que, al margen de lo que supone "para los propios gallegos" el retraso, tendría efectos sobre el turismo si no están para el próximo periodo estival.

Además, Rueda ha señalado que la Xunta desconoce que "cuántos trenes van a llegar y de qué tipo van a ser" los que se envían. "Se están construyendo 33, pero dentro de esos no son todos iguales, unos tienen un sistema más rápido que otros. Queremos saber no solo cuándo, sino qué tipo de trenes van a llegar y cuántos", ha zanjado.

INICIATIVA EN EL CONGRESO

Por su parte, los populares gallegos en el Congreso han decidido presentar una iniciativa en el Congreso después de que "la secretaria de Estado de Transportes, la gallega Isabel Pardo de Vera, fuese incapaz de dar una fecha para la llegada de estos trenes a Galicia e incluso o aplazase hasta otoño", según se queja el PP en un comunicado.

El diputado ourensano Celso Delgado exige "certeza" y "compromiso" del Gobierno central tras un "nuevo incumplimiento". Y es que denuncia el "sistemático incumplimiento" de los plazos anunciados por el Ejecutivo central: "Primero, dijeron que llegaría en 2020; después, en 2021; después, en el verano de 2022; y ahora, en el otoño de 2023".

De tal forma, reiteran la "urgencia y necesidad" de las comparecencias solicitadas de la ministra de Transportes y del presidente de Renfe para informa sobre el "gran prejuicio" que este "incumplimiento" ocasiona a los usuarios del tren en Galicia.