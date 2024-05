El presidente de la Xunta reclama transferir la AP-9 y una nueva financiación autonómica: "Hay que abrir el melón"

Asegura que el Gobierno gallego "no se va a arrugar" ante "presiones externas" en relación a proyectos como el de Altri



ARTEIXO (A CORUÑA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha demandado la transferencia de la AP-9 a Galicia, así como una nueva financiación autonómica. "Hay que abrir el melón y ya", ha dicho en alusión a sus demandas al Ejecutivo central.

Ambas cuestiones las ha tratado en una ponencia sobre 'La hoja de ruta de la Xunta para 2030', en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre. Al ser cuestionado sobre la AP-9, ante el debate que habrá el próximo 11 de junio en el Congreso, ha manifestado que en su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se concrete este encuentro, será una cuestión que planteará.

Lo hará en base a los acuerdos adoptados en el Parlamento gallego pero también, ha añadido, los compromisos electorales hechos en campaña por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien dio prioridad a conseguir la gratuidad de la vía. "Pedir la transferencia, empezar por ahí e intentar la gratuidad", ha aseverado Rueda quien ha destacado la congelación de peajes en las vías que dependen de la Xunta.

PROYECTOS INDUSTRIALES

En su intervención, ha expuesto también que el Gobierno gallego "no se va a arrugar" ante movilizaciones contra proyectos como el de Altri en Palas de Rei (Lugo) "por presiones externas" basadas, ha indicado, "en datos no reales".

"Si no son viables no los vamos a autorizar y si son viables no diremos que no", ha recalcado al afirmar que no se pueden dejar marchar a otros lugares "proyectos estratégicos". Esto lo ha manifestado en una exposición en la que ha mostrado su discrepancia sobre las decisiones judiciales que han paralizado proyectos eólicos, asegurando que energía renovable es lo que demandan las empresas que quieren instalarse en Galicia.

PRESUPUESTOS

Ha sido en un acto promovido por La Voz de Galicia en el que ha hecho repaso de los compromisos de su Ejecutivo para este nuevo mandato y en el que ha vuelto a incidir en la existencia de un presupuesto "en tiempo y forma" lo que ha contrapuesto a los presupuestos prorrogados a nivel estatal.

Esto, ha dicho, afecta a cuestiones como el traspaso por parte del Estado de "gran parte de la recaudación fiscal y no recibida". En esta materia, ha vuelto a insistir en que "no es normal" que no esté convocada la Conferencia de Presidentes autonómicos.

"Es obligatorio", ha insistido en una intervención en la que ha asegurado que el posicionamiento de Galicia pasa por rechazar, en referencia a Cataluña, acuerdos "bilaterales" o con acuerdos previos que "condicionen" la negociación sobre financiación autonómica.

SANIDAD

Todo ello en una intervención con alusiones a cuestiones como la falta de profesionales en el ámbito sanitario, un tema que afecta, ha aseverado, no solo a Galicia. "Hay casos puntuales", ha contestado sobre tiempos de espera en Atención Primaria de tres días o más.

Esta situación la ha vinculado como la falta de "suficientes profesionales" por lo que ha apelado a buscar una solución conjunta, aunque no se ha mostrado partidario de que en verano se recurra a médicos que no tienen el MIR.

En referencia a otros asuntos, ha apelado a abordar cuestiones como el abstensimo laboral, al considerar las cifras existentes "alarmantes" y a captar talento en países que acogieron en su día emigrantes gallegos.