Los presupuestos gallegos para 2024 superan el último trámite en comisión antes del pleno con sabor preelectoral

De los "saldos de fin de existencias" de Rueda, al "ofertón de Pontón", pasando por el "aquelarre nacionalista" y el "zarandeo" democrático



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Orzamentos ha culminado este martes los trámites previos a la aprobación definitiva de los presupuestos de Galicia para 2024 y lo ha hecho con un claro sabor preelectoral, en el que se han mezclado consignas de "estabilidad", por parte del PP, con las de cambio político, por parte de la oposición.

No hubo sorpresas en cuanto a las enmiendas. El PPdeG sacó adelante las suyas con su mayoría absoluta y la oposición votó en contra y se abstuvo, mutuamente, en las presentadas por la otra formación política, al menos por ahora, porque también es habitual que, aunque presenten diferencias, se muestren apoyo mutuamente sabedores de que no saldrán adelante en ningún caso.

Así las cosas, y bajo la premisa de que "la mayoría absoluta no da la verdad", la oposición defendió sus enmiendas. La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo anunció un modelo de gobierno "alternativo liderado por (José Ramón Gómez) Besteiro, que permitirá la entrada de aire fresco de cambio" y una "Galicia más verde, más digital, más cohesionada territorial y socialmente y más igualitaria".

"Señor Bará, el PP no es Galicia, pero el BNG tampoco es Galicia, lo que sí está claro es que el PP es el partido que más se parece a Galicia y por eso elección tras elección no da el apoyo", espetó la popular Raquel Airas al diputado nacionalista Luís Bará, quien tras calificar de "impresentable" la supresión de los impuestos a los ricos, enarboló las proclamas nacionalistas para afirmar que el de Rueda es un gobierno "en tiempo de descuento, agotado, que no tiene impulso" y que, además, está de "saldos de final de temporada".

A él también le respondió Arias afirmando que la proclamación de Ana Pontón como candidata fue un "aquelarre" por lo que se vio en los "vídeos" e ironizó con la "fiesta" allí celebrada, en la que dio por hecho que incluso se llegó a encender alguna "vela".

En la comisión, en la que también se debatió la ley de medidas fiscales y financieras, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, defendió que Galicia va a ser la "primera comunidad en aprobar sus presupuestos y lo va a hacer gracias a la estabilidad, a una mayoría parlamentaria muy sólida".

Esto lo ha contrastado con el Gobierno de España, que tiene por delante una negociación multipartita" y que tiene que "satisfacer más" a las "subastas", "chantajes" y "socios avariciosos" que a los ciudadanos.

Pazos ironizó, frente a los "saldos" que dijo el BNG, con el "ofertón de Pontón", que supone "un gobierno 3x1" que, auguró, sería "más caro" por el número de miembros y asesores.

Durante el debate, el diputado Luís Bará pidió aclarar si la valedora do Pobo "pidió" expresamente incluir una enmienda por la que se crea la autoridad gallega de protección de la persona informante de corrupción adscrita a la defensoría gallega y que permite la contratación de personal eventual de confianza. Ha dicho que de confirmarse (lo cual no fue aclarado) sería un hecho "grave".

Por su parte, el socialista Gonzalo Caballero puso en cuestión que una mayoría dé "legitimidad" para aplicar todas las medidas sin atender a la oposición y le ha pedido "humildad" al Gobierno gallego, tras acusar de "zarandear" la democracia con una "ley ómnibus" que resta

capacidad de debatir leyes.

La sesión terminó con las votaciones y con la despedida de la presidenta de la comisión, Noa Presas, segura de que hasta el año que viene ya no habrá más, como mínimo, y que en 2024 "no se sabe si sí o si no", en referencia a la eventual convocatoria electoral.