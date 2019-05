Las primeras 100 entradas para ver a Bonnie Tyler en Vilagarcía de Arousa salen a la venta este miércoles por 20 euros

Publicado 07/05/2019 19:16:01 CET

PONTEVEDRA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras 100 entradas para ver a la artista Bonnie Tyler el próximo 18 de julio en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) salen a la venta este miércoles a las 10,00 horas por un precio de 20 euros.

De ello ha informado la organización del evento en un comunicado, en el que señala que las siguientes 100 se venderán a 25 euros. El precio del resto de las entradas en venta anticipada será de 30 euros.

La artista galesa ofrecerá en Vilagarcía de Arousa el 18 julio su única concierto previsto en España de la gira con la que conmemora sus 50 años en los escenarios.

Bonnie Tyler celebra su medio siglo de carrera con una reinvención que se refleja en su décimo séptimo álbum 'Between the Earth and de Stars'.