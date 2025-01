Prisión para o condutor que fuxiu da Policía entre Vigo e O Porriño, circulando temerariamente, sen carné e drogado

VIGO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

O xulgado de instrución 1 de Vigo, en función de garda, decretou o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza, de Ou.M.B., de 31 anos e natural de Ourense, como presunto autor de varios delitos contra a seguridade viaria, após protagonizar unha espectacular persecución entre a cidade olívica e O Porriño.

Segundo informaron fontes do TSXG, o condutor, que foi detido na noite do luns ao martes pasado, pasou horas despois a disposición xudicial, e a maxistrada acordou o seu ingreso en prisión. Está investigado por condución temeraria, condución baixo os efectos das drogas ou de alcol, condución sen permiso, condución con risco para a seguridade da vía, condución a maior velocidade da permitida na vía (superando o límite máximo en máis da metade), atentado contra axentes da autoridade, ameazas e danos. O xulgado inhibiuse en favor do xulgado de instrución 8, ao que corresponde a investigación pola data dos feitos.

Fontes policiais informaron de que os feitos ocorreron pasada a medianoite do luns, cando unha dotación observou un coche na rúa Antón Beiras, circulando en dirección a Travesía de Vigo, e que tiña unha das luces fundidas. Ao cotejar os datos do vehículo, os axentes comprobaron que o condutor non tiña en vigor o carné, e que o coche tampouco tiña pasada a ITV, polo que lle deron o alto.

O condutor e único ocupante, acelerou entón bruscamente e emprendeu a fuxida por varias rúas da cidade, circulando de forma temeraria, invadindo o carril contrario e chegando a chocar con varios vehículos policiais.

Nun momento determinado, saíu do centro urbano pola A-55 a gran velocidade, alcanzando o 180 km/h, en dirección ao Porriño, aínda que abandonou a autovía á altura do Meixoeiro e continuou pola Estrada Vella de Madrid conducindo de forma moi perigosa.

O sospeitoso internouse despois na autoestrada AP-9 e rompeu a barreira da peaxe nas Gándaras, no Porriño, e incorporouse á VG-20, continuando pola Avenida de Citroën, onde perdeu o control do coche após embestir a un vehículo policial e encaixarse contra o muro da factoría Stellantis.

Os axentes procederon entón á súa detención, mentres que o condutor opuña unha forte resistencia e ameazaba aos funcionarios. Ademais, a policía atopoulle 4,8 gramos de cocaína e, ao realizarlle as probas de drogas, estas deron positivo para cocaína, cannabis e metaanfetaminas.

Na persecución participaron patrullas da Policía Local de Vigo, do Porriño e dotacións da Policía Nacional.