Profesionales constatan un aumento de lista de espera en la sanidad privada en Galicia: "Pueden rondar los 25 días"

Archivo - Especialista en un hospital privado - HOSPITAL QUIRÓNSALUD - Archivo

A CORUÑA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tiempos medios de espera para una consulta o para una intervención quirúrgica están registrando un ligero aumento en la sanidad privada, dependiendo de las especialidades, según sostienen representantes sindicales del sector, lo que vinculan, principalmente, con una mayor derivación de pacientes desde la sanidad pública, pero también a la falta de profesionales y un aumento de asegurados.

Por su parte, desde la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) reconocen que las esperas "pueden rondar los 25 días, dependiendo de la disponibilidad de cada especialista y la ocupación", pero contraponen este dato con las cifras de espera en la sanidad pública.

En relación a la situación en la sanidad privada, Miguel Tizón, de CIG-Saúde, asegura que son unas 12.000 personas las que trabajan en este sector, incluyendo desde hospitales o clínicas. "Donde casi el 70% de las personas son mujeres trabajadoras", remarca para precisar que la situación laboral es "precaria".

"Desde 2024 se vienen renovando los cuatro convenios provinciales que afectan a la sanidad privada" pero añade que "ninguno de ellos llega a unas condiciones laborales que se puedan comparar a las que existen en la sanidad pública".

Y en este contexto laboral apunta que existe por parte de esta, al no estar "suficientemente dimensionada", una derivación de casos a la privada, que considera excesiva. "Eso lo que hace es que cada vez la sanidad privada colapse más", señala en línea con otros representantes del sector consultados por Europa Press.

"Si antes podía presumir de agilidad en la atención, ya no es así", asevera para indicar que "cambia mucho la situación dependiendo del centro y la provincia", existiendo más demanda en A Coruña o Vigo que en Lugo, algo a lo que alude también el presidente del sindicato médico O'Mega, Manuel Rodríguez.

ESPECIALIDADES

"Especialidades como traumatología o plástica", cita, entre otros ejemplos, para coincidir con el sindicato médico en que faltan profesionales especializados porque estos optan por vincularse profesionalmente a la pública. "Se cambia casi de centro de trabajo como de teléfono móvil", ejemplifica Tizón.

Como otros representantes vinculados al sector, coincide en que el volumen de negocio sigue siendo "importante". "Las clínicas dentales cada vez tienen más negocio y las de cirugía estética se están multiplicando", apostilla para aludir, por el contrario, al descenso de clínicas privadas que antes atendían partos.

SISTEMA PÚBLICO "SATURADO"

Por su parte, Manuel Rodríguez, presidente de O'Mega, indica que ante un sistema público "saturado, que no puede dar respuesta, a muchos pacientes se les deriva a entidades privadas de manera directa o indirecta".

Con ello, se refiere a los conciertos del Sergas con la sanidad privada, "al derivar pacientes al no ser capaz de asumir la carga". "Los centros privados empiezan a tener demora, en algunos casos importante", señala para referirse, en particular, a especialidades como oftalmología o dermatología.

Esto lo atribuye también a un aumento de la contratación de seguros privados. "Incrementa la gente que los contrata de forma exponencial", precisa. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, y el hecho de que se pueda esperar más de lo habitual por ellas en la privada, las relaciona con los casos que deriva, añade, el sistema público. Por otra parte, incide en la falta de profesionales médicos con especialidad.

"Hay un déficit", apostilla para vincular esta situación con las medidas adoptadas "durante muchos años en los gobiernos sucesivos capando la formación vía MIR". Para hacer frente a esta situación, reclama abordar esta cuestión y también incrementar recursos en la sanidad pública.

ASOCIACIÓN DE HOSPITALES

Mientras, desde la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) -- integrada por 13 centros hospitalarios privados y que cuenta con más de 5.000 trabajadores -- subrayan que, según los últimos datos de Unespa, unas 460.000 personas tienen seguro de salud privado, lo que supone el 17% de la población. "Estas cifras suponen un crecimiento del 24% en los últimos 10 años".

"El incremento de las pólizas privadas se aceleró después de la pandemia, las causas del crecimiento son diversas, pero la exigencia de una mayor rapidez en la atención sanitaria y la ligera subida de las listas de espera, han provocado un crecimiento de la demanda de las consultas privadas, lo que ha motivado que hayan surgido listas de espera, aunque bastante inferiores que en la pública", recalcan.

Al respecto, reconocen que se trata de una situación "que no se producía anteriormente". "Además, se ha producido un aumento de la población mayor de 50 años, este envejecimiento de la población es un factor que impulsa la demanda de atención sanitaria en general y de los servicios asistenciales privados en particular".

"Las listas de espera se han registrado en algunos periodos concretos, especialmente en primavera, que han sido corregidos en la mayoría de los hospitales con la contratación de más profesionales sanitarios para corregir esta situación", precisan.

En este sentido, insisten en que "el crecimiento de pacientes es del 5% de media en los hospitales, un 10% en los últimos tres años, debido al mayor número de pólizas privadas y al paulatino envejecimiento de la población, sobre todo en especialidades como dermatología, cirugía general, medicina interna, neurología, también la realización de pruebas diagnósticas".

Por otra parte, aclaran que en lo que va de año la actividad derivada del Sergas es "prácticamente la misma, con variaciones que no llegan al 1%". "El aumento de pacientes provenientes de la pública no es por derivación, sino por decisión del paciente, por doble aseguramiento o incremento de las atenciones privadas". "No existe un crecimiento significativo de derivaciones a la privada", matizan.

"Los recursos destinados a la atención hospitalaria en centros privados pasaron de representar el 3,55% del presupuesto del Sergas en 2019 -- incluye las partidas de Povisa y del Centro Oncológico de Galicia -- al 2,72% en 2026", recalcan.