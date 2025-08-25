Profesionales de la salud crean la plataforma Sanidade Galega con Palestina y piden el boicot a Israel

El grupo insta a las autoridades sanitarias y científicas a cortar lazos institucionales y económicos con el Estado de Israel

Una asamblea celebrada este domingo 24 ha reunido a profesionales de distintos colectivos que trabajan en el sistema de sanidad gallego, donde han acordado la creación de una plataforma llamada Sanidade Galega con Palestina. Esta insta a las autoridades sanitarias y científicas a cortar lazos institucionales y económicos con el Estado de Israel.

Según un comunicado difundido por los promotores, además de romper relaciones con Israel, su intención es "agrupar personas del ámbito sanitario que rechazan el genocidio en Palestina" e instar a que todos expresen su repulsa a los hechos y amplificar el movimiento de boicot.

Los representantes de Sanidade Galega con Palestina subrayan la necesidad de evitar la prescripción y dispensación de productos de grandes farmacéuticas israelís y marcas asociadas.

No obstante, se reclama el posicionamiento "inmediato" de sociedades científicas y colegios profesionales, además de exigir a las distintas instituciones gubernamentales la puesta en marcha de acciones eficaces para frenar las muertes en Gaza.