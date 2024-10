Profesores y padres protestarán en Vigo por la situación "insostenible" que viven los centros tras la reducción horaria

Exigen a la Xunta más apoyos para niños con necesidades especiales y una actualización del catálogo de puestos de trabajo de los colegios

VIGO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directoras e Directores de Colexios Públicos de Vigo (Adicopuvi) y la Federación Olívica de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Vigo y comarca (Foanpas) se manifestarán el próximo miércoles, día 16 de octubre, por la "falta de apoyos" a niños con necesidades especiales tras la reducción de la jornada lectiva de los profesionales.

En rueda de prensa, ambas entidades han lamentado la situación "insostenible" que viven los centros educativos de la ciudad y de toda Galicia, solicitando una actualización del catálogo de puestos de trabajo de los colegios e institutos al registrarse en los últimos años un aumento "notable" de alumnos con dificultades en el aprendizaje.

Así, el presidente de Adicopuvi, José Carlos Abalde, ha explicado que en este inicio de curso, la situación vivida en los colegios gallegos es difícil, debido a que entró en vigor el acuerdo alcanzado entre la Xunta y sindicatos. Esto supone, entre otras medidas, una reducción de dos horas lectivas por profesor.

"Lo cual, conlleva que haya por cada centro uno o dos profesores menos. No en número de profesionales, sino que se reducen las horas de cada maestro que antes se utilizaban para apoyar a los niños que tienen necesidades especiales", ha indicado Abalde, solicitando que esta reducción de horas implique la contratación de más profesores para mantener los niveles previos.

Además, ha lamentado que ciertos programas de apoyo que se lanzan cada año todavía no han llegado, lo cual complica más la situación. "Los especialistas en pedagogía terapéutica (pt) o audición y lenguaje (al) no dan abasco", ha subrayado, añadiendo que no pueden atender con menos horas a más alumnos. Esto implica, a su juicio, que niños tienen que quedar sin atender, "con todo lo que puede suponer para el día de mañana a esa criatura".

En la misma línea ha hablado la presidenta de Foanpas, Iria Salvande, quien ha trasladado también la importancia de que los apoyos no solo se queden en la educación primaria, ya que en los institutos los chavales también necesitan un refuerzo para poder alcanzar una buena educación.

Ella ve imprescindible una actualización del catálogo de profesorado por centro, debido al aumento de niños con necesidades especiales. "Se usa de excusa por parte de la Consellería, que siempre dicen que se cumple el catálogo. Pero es que no está actualizado. Lo usan de justificante, pero es un documento que lleva muchísimos años sin actualizar", ha reivindicado.

Ambas asociaciones han insistido en la importancia de no ver la educación como un "gasto", sino como una "inversión de futuro", solicitando al Gobierno gallego que refuerce todos los centros con más medios.

Por todo ello, el próximo miércoles, día 16, han convocado una manifestación, que partirá desde Vía Norte hasta la Farola de Urzaiz a las 19.00 horas, animando a toda la ciudadanía a asistir para luchar por una educación pública de calidad.