El programa de detección precoz de cáncer de cérvix detecta 105 casos, el 75,7% en fase inicial

Archivo - Una mujer sale con mascarilla del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a 10 de enero de 2024, en Vigo, Pontevedra, Galicia. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Programa galego de detección precoz de cáncer de cérvix, puesto en marcha en el año 2021, diagnosticó, hasta el 31 de diciembre de 2025, un total de 105 cánceres, de los que el 75,7% estaban en fase inicial.

De esta forma, tal y como ha destacado la Consellería de Sanidade en una nota de prensa, el cribado mejora las posibilidades de tratamiento y supervivencia de las pacientes.

Coincidiendo con el Día Mundial de la prevención del cáncer de cuello de útero que se conmemora este jueves, el departamento autonómico ha hecho balance del programa iniciado en el área de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos en el año 2021 y que, en la actualidad, está implantado en toda Galicia.

En concreto, de los 105 cánceres diagnosticados, 11 corresponden al área sanitaria de Ferrol; 9 a la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; 9 a la de Pontevedra y O Salnés; 13 a la de A Coruña y Cee; 21 a la de Santiago de Compostela y Barbanza; 28 a la de Vigo y 14 a la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos.

Desde el comienzo del programa, Sanidade invitó a participar a 397.877 mujeres, lo que representa cerca del 65% de las mujeres de 35 a 65 años.

De ellas, el 62,55% aceptó participar escogiendo en el 42,7% de los casos cita con matronas y en el 57,3% de los casos autotoma. A lo largo de este año 2026, la Xunta incorporará al programa a las mujeres de 25 a 35 años. De las 248.872 mujeres que participaron, un 6,9% resultaron positivas a algún genotipo de alto riesgo del virus del papiloma humano.

CÓMO PARTICIPAR

La población diana de este cribado son las mujeres de 35 a 65 años residentes en Galicia y con cobertura sanitaria por el sistema público de salud. La invitación se realiza mediante carta o SMS. Las mujeres que aceptan participar pueden elegir entre recoger la muestra con un dispositivo de autotoma (que reciben en su domicilio) o cita con la matrona para realizar la prueba.

La prueba primaria de cribado es la detección de infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR). Si esta prueba es negativa, se repetirá a los cinco años. Si la prueba es positiva, no implica tener cáncer necesariamente. Es necesario verificar que no existen anomalías en las células, por el que se realizará una citología.

Según el genotipo del virus, así como el resultado de la citología, se establecerán diferentes actuaciones clínicas: seguimiento en un período de tiempo variable mediante repetición de pruebas o derivación a colposcopia para descartar presencia de una lesión premaligna o maligna del cuello del útero.

Toda mujer derivada la colposcopia recibirá, junto con la cita gestionada por el programa de cribado, una hoja informativa sobre la realización de la prueba y los posibles resultados. Una vez realizada la colposcopia y biopsiadas, si es el caso, las lesiones sugestivas de malignidad, se hace una evaluación individual del riesgo en función del resultado de la anatomía patológica y se establecerá el seguimiento adecuado.

En caso de que se detecte alguna lesión premaligna o cáncer, el programa gestiona directamente una cita en el Servicio de Ginecología correspondiente.