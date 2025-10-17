Propiedades de Sito Miñanco y Marcial Dorado, a subasta: inmuebles y fincas con un valor total de más de 1,4 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) subastará el próximo día 5 de noviembre propiedades del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y de Marcial Dorado. Los lotes objeto de la puja superan, entre todos ellos, los 1.437.000 millones de euros.

Así, los bienes pertenecientes a Miñanco se recogen en cuatro lotes. El primero de ellos, que sale a subasta por 481.824 euros, está formado por 21 fincas urbanas ubicadas en Montalvo, en Sanxenxo (Pontevedra).

El segundo de los lotes es una casa de piedra aislada en la parroquia Adigna, también en Sanxenxo, y su valor de subasta alcanza los 414.623,20 euros.

Otro de los lotes lo conforma un bajo comercial en Portonovo que tiene un previo de 47.141,70 euros y, finalmente, el cuarto lote es una vivienda unifamiliar adosada ubicada en la urbanización de O Rial, en Vilagarcía de Arousa, con un valor de 168.457,59 euros.

BIENES DE MARCIAL DORADO

En cuanto a los bienes objeto de subasta, pertenecientes a Marcial Dorado se encuentran 10 locales comerciales, que salen por tercera vez a subasta, ubicados en la Avenida Mestre Mateo, en Santiago de Compostela, con un valor de 315.711,58 euros.