Los propietarios de los perros que atacaron a una vecina alegan que el marido de la víctima trataba mal a los canes

OURENSE 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Penal número 1 de Ourense ha albergado este miércoles el juicio contra los propietarios de unos perros que el 26 de enero de 2023 atacaron supuestamente a una vecina en la aldea de Barxés, en el ayuntamiento ourensano de Muíños. La víctima no ha declarado en el juzgado y los propietarios defienden que los animales se escaparon en un descuido y que reaccionaron así porque el marido de la mujer los trataba mal.

Lo sucedido se remonta a la tarde del 26 de enero de 2023, cuando la víctima se desplazaba hasta una finca de su propiedad en busca de verduras. Según denunció, los perros de sus vecinos la agredieron en el camino, la acorralaron y la mordieron en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cara.

Tras un acuerdo entre las partes en la acción civil, la aseguradora de uno de los animales, un american stafford, que es una raza potencialmente peligrosa, indemnizará la perjudicada con 12.300 euros. Pero el pacto no se ha alcanzado sobre la responsabilidad penal y la acusación particular solicita dos años de prisión para el matrimonio acusado.

Por su parte, el ministerio fiscal no acusa porque considera que no existió una imprudencia grave que constituya delito, según el representante del Ministerio Público ha explicado en la sala. Para él, el hecho de que los perros se escapasen de la parcela y se encontrasen sin bozal no es suficiente para imputar un delito de imprudencia.

Mientras, el abogado defensor solicita la absolución de sus patrocinados argumentando también que no hay ninguna prueba de imprudencia.

Durante la vista oral en el penal, la perjudicada no ha comparecido porque estaba propuesta como testigo solo por el letrado de la defensa, que renunció en sala al testimonio. Así pues, solo se escuchó la versión de los dos acusados y dos testigos, uno de ellos novio de la sobrina de los acusados.

DICEN QUE ERAN DÓCILES

Según la versión del matrimonio, los perros se escaparon en un despiste cuando la mujer salía a tirar la basura, dejando la puerta cerrada pero sin pasar la llave y los perros, saltando, consiguieron abrirla y salir.

Han mantenido que eran animales dóciles y que solo actuaron así porque la víctima y su marido tenían una animadversión reconocida hacia los perros. Tanto así que, según su relato, el hombre llegó a agredirlos a través del cierre de barrotes y alambrada que tiene la finca.

"En una ocasión, yo estaba desayunando y escuché un estallido; había metido un petardo en una caña que explotó junto a la cabeza de mi perra", ha profundizado la acusada, explicando que habló con el vecino tras ese incidente y él le dijo que "creía que esa era una forma de dominar a los perros". "Le dije que no y que no lo hacía bien", ha indicado. También ha rememorado otro incidente en el que, según su recuerdo, el hombre introdujo una escopeta entre los barrotes.

La defensa y los encausados señalan que no tienen denuncias ni quejas de más personas con incidentes con los perros, y en el juicio han indicado que no paseaban a los canes por el pueblo solo por los problemas con estos vecinos.

En la sala solo han comparecido como testigos el novio de la sobrina de los acusados, que vive enfrente de la vivienda y que ha asegurado que "los perros son muy dóciles"; así como un trabajador que en algún momento realizó obras en casa de la familia y también sostuvo la docilidad de los cánidos.

"Siento mucho el daño que pasó, pero por otra parte también todo el revuelo mediático que ha resultado muy agresivo para nosotros", ha manifestado la acusada en el derecho a la última palabra. Turno que su marido ha aprovechado para añadir que los cuatro perros que tienen en el patio- aunque según su versión sólo dos cometieron el ataque- "tienen vacunas y tienen chip".

A la salida del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el letrado de la víctima ha compartido que "está más tranquila, pero lo ha pasado mal y la sensación es que los perros siguen allí y van a seguir allí". "Mi representada sigue con ese miedo de que el perro vuelva a abrir la puerta y nos encontremos con otro incidente parecido", ha apostillado.

