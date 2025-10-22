Prosiguen las declaraciones por la causa a exdirectivos de 'El Correo Gallego', centrada en los movimientos de cuentas

Archivo - El exdirector de El Corrre Gallego José Manuel Rey Novoa (d), a su llegada al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, 15 de mayo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

Un nuevo informe de la UDEF certifica que Código Televisión ingresó 175.000 euros de forma posterior al concurso de acreedores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prosiguen las declaraciones en el juzgado con motivo de la causa abierta al exdirector de 'El Correo Gallego', José Manuel Rey Novoa, y el exgerente, Ángel Remesar, que se inició tras las denuncias de trabajadores del diario por numerosos impagos y en la que se investiga un supuesto desvío de fondos.

Este miércoles han comparecido ambos en una vista que se ha centrado en los movimientos de cuentas del entramado societario elaborado para eludir el pago de las deudas acreditadas.

Una de las novedades se encuentra en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con fecha del 17 de octubre, que certifica que en la cuenta de Código Televisión --una de las empresas vinculadas a El Correo Gallego-- se ingresaron 175.000 euros de forma posterior al concurso de acreedores del periódico, declarado en 2022.

Entre las cantidades abonadas, con fechas entre el 1 de junio de 2022 y el 5 de noviembre de 2024, las de mayor cantidad corresponden a una transferencia de Pharma Mar, con valor de más de 48.000 euros, y otra realizada por la Universidade de Santiago de Compostela, de más de 8.000 euros.

Según han trasladado fuentes presentes en la vista, esta cuestión ha salido a colación este miércoles, sobre la que los acusados han asegurado que esas transferencias se referían a facturas pendientes de Código Televisión.

ALQUILER DE LA NAVE Y MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS

Otra de las cuestiones principales tratadas ha sido el alquiler de la nave para el rodaje de una producción de Netflix, que arrendó las instalaciones a través de Asemali Inversiones, administrada por Ricardo Asensi.

En mayo de 2025, la magistrada encargada de la instrucción sumó a los hechos delictivos investigados una posible convivencia entre Asemali Inversiones y José Manuel Rey para utilizar la empresa de Asensi como testaferro en el arrendamiento de la nave y, así, substraer el beneficio económico para luego hacerlo llegar a Think First, en manos de Rey y propietaria original de la nave.

En el transcurso de la vista, según han relatado las mismas fuentes presentes, la Fiscal le preguntó directamente a Rey a qué se debían las operaciones y movimientos bancarios entre todas las empresas con vínculo con El Correo Gallego, indicando que estas parecían un "juego de trileros".

Esto encontró oposición en Rey, que acusó a la Fiscal de llamarle "trilero", ante lo que la jueza insistió en que esas no habían sus palabras y que se limitase a contestar a su pregunta.

ANTECEDENTES

La investigación judicial revelaba, en un auto de abril de 2025, "indicios de criminalidad importantes" y una supuesta operación de "insolvencia punible" de estos exdirectivos a través de un entramado societario y cuentas personales con el fin de eludir el pago de deudas ante organismo como la Seguridad Social y Hacienda.

La investigación parte de Fiscalía, denuncias de particulares y extrabajadores del períodico que acumular múltiples impagos de nónimas.

Paralelamente, en abril de 2024, el Juzgado de lo Mercantil número dos de A Coruña ya consideró culpable el concurso de acreedores de Editorial Compostela SA y condenó al ex administrador único y exdrector de 'El Correo Gallego', José Manuel Rey, a cinco años de inhabiltiación para administrar bienes ajenos.

En esa sentencia se apuntaba que "se han elaborado cuentas irreales de la compañía", con "numerosas irregularidades contables por cuantía elevada, la cual ha supuesto una alteración del patrimonio de la compañía exhibiendo una situación ficticia de su solvencia".