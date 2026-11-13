La protesta por la vivienda abandona la acampada en la Alameda de Pontevedra y se traslada a los barrios

Acampada de Pontevedra - EUROPA PRESS

PONTEVEDRA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Alameda de Pontevedra ya ha retirado sus tiendas tras permanecer más de cinco semanas en este espacio público.

Según han explicado desde la propia acampada, esta decisión marca el cierre de esta primera etapa de movilizaciones, pero no el final de las reivindicaciones del colectivo.

Los participantes iniciaron el desmontaje del campamento este jueves, 12 de noviembre, después de la huelga general celebrada el día anterior, en la que el movimiento tuvo una participación destacada, especialmente en la manifestación multitudinaria convocada por la noche por el Colectivo Pola Vivenda de Pontevedra.

La protesta había arrancado la noche del pasado 8 de octubre frente al monumento a los Héroes de Ponte Sampaio, entre la Casa Consistorial y la Subdelegación del Gobierno. Días después se trasladaron al interior de la Alameda.

La acampada llegó a reunir más de una treintena de tiendas de campaña, en las que los activistas permanecieron durante semanas para visibilizar las dificultades de acceso a una vivienda digna y reclamar medidas ante el problema habitacional.

Este viernes, el campamento ya había desaparecido prácticamente de la Alameda y únicamente permanecía instalada una gran lona azul sujeta a los árboles, que había servido de protección frente a la lluvia durante las jornadas de acampada.

El colectivo ha explicado que la retirada responde a un cambio de estrategia para llevar sus reivindicaciones a otros puntos de la ciudad. Así, sus integrantes pretenden trasladar las asambleas y las actividades a los diferentes barrios de Pontevedra, con el objetivo de ampliar la participación vecinal y mantener activa la movilización social en defensa del derecho a la vivienda.

La decisión de levantar las tiendas ya había sido adelantada por los participantes en los últimos días, que insistieron en que el fin de la acampada no supondría abandonar la protesta, sino abrir una nueva fase de organización y trabajo en el ámbito local.

Coincidiendo con el desmontaje, los organizadores han pedido a las personas que cedieron tiendas de campaña y otros materiales para la iniciativa que acudan a recogerlos. Por su parte, las donaciones que no sean reclamadas se entregarán a entidades sociales de la ciudad que colaboraron con el movimiento durante estas semanas, entre ellas la asociación Boa Vida.