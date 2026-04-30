Las pruebas para obtener los certificados de lengua gallega se celebrarán entre el 23 de mayo y el 6 de junio

Archivo - Un estudiante realiza uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, a 6 de junio de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta celebrará los exámenes para la obtención de los certificados de lengua gallega (Celga), de los niveles 1, 2, 3 y 4, entre el 23 de mayo y el 6 de junio en Santiago de Compostela, Ponferrada y Madrid.

Esta es la primera convocatoria que realiza este año la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, centrada en este caso en las pruebas correspondientes a los niveles Celga más solicitados, el 2, el 3 y el 4.

Según ha publicado este jueves el Diario Oficial de Galicia (DOG), en el caso de las pruebas para la obtención del Celga 4, la convocatoria es para los días 23 y 24 de mayo tanto en Santiago de Compostela como en Ponferrada y Madrid.

Por su parte, las fechas de las pruebas de los niveles 3 y 2 serán lo días 30 y 31 de mayo, respectivamente, en las tres ciudades. En el caso del grado 1, será solo en Santiago de Compostela el 6 de junio.

Las listas definitivas de las personas solicitantes admitidas en cada una de las pruebas pueden consultarse en el Portal da Lingua Galega. En todas ellas, la hora de inicio de los exámenes será a las 09.00 horas.

En el caso de Santiago de Compostela, se realizarán en el instituto Antón Fraguas para los niveles 4, 3 y 2, mientras que para el Celga 1 será en la Escola Galega de Administración Pública. En Ponferrada, se celebrarán las pruebas en la Escuela Oficial de Idiomas, mientras que en Madrid los exámenes serán en la Casa de Galicia.