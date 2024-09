El PSdeG acusa al BNG de hacer "pinza" con el PP para restarle un 'careo' de Besteiro con Rueda en el Parlamento

Lara Méndez denuncia una situación "sin precedentes": "Quieren ponernos un burka para silenciarnos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha acusado al BNG de llevar a cabo una "pinza" con el PP para restarle la posibilidad al Grupo Socialista de participar en una sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en favor del diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Pazo do Hórreo, la diputada socialista Lara Méndez ha censurado la "alianza vergonzosa" entre populares y nacionalistas para "limitar la capacidad para ejercer su tarea de control" a los socialistas al otorgar el derecho a participar a Ojea en las preguntas al presidente en uno de los plenos de este período de sesiones en detrimento del PSdeG.

Méndez ha asegurado que esta decisión, adoptada en la junta de portavoces celebrada el martes que configuró el calendario del nuevo período de sesiones que se prolongará desde este mes de septiembre hasta el parón navideño, carece de "precedentes" pues "es la primera vez que un grupo parlamentario plenamente constituido se ve privado" de participar en una sesión de control al presidente de la Xunta.

"Quieren ponernos un burka para silenciarnos", ha espetado la exalcaldesa de Lugo, que ha avanzado que los socialistas "lucharán" por que se les mantenga la posibilidad de participar en la sesión de control de todos los plenos del curso. "La calidad democrática no puede sacrificarse en aras de connivencias, conviviencias o pinzas políticas", ha añadido.

Los socialistas han registrado ya un escrito formal para demandar que se corrija esta exclusión, que ya estaba contemplada en el anterior período de sesiones y se producirá en el último pleno antes del parón por las fiestas navideñas.

"No podemos permitir que por evitar que un pleno se pueda alargar once minutos se nos prive de un derecho fundamental", ha añadido la parlamentaria antes de apuntar que los socialistas "no quieren quitar capacidad de control" al diputado que integra el grupo mixto, pero discrepan de que se haga a su "costa".

Recuerdan que el BNG participó en todas las sesiones de control entre 2016 y 2020 cuando tenía seis diputados, por lo que entienden que los socialistas "no pueden tener menos derecho" a hacerlo cuando cuentan con nueve parlamentarios en la presente legislatura.