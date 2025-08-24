El PSdeG acusa al PPdeG de "faltar a la verdad" en la formación de médicos al acusar al Estado de sacar pocas plazas MIR

Archivo - La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Elena Espinosa. - GRUPO SOCIALISTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidade del Grupo Socialista, Elena Espinosa, ha acusado a la Xunta de "faltar a la verdad" al acusar al Estado de sacar "poca plazas" de formación sanitaria especializada.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno central lleva "siete años consecutivos" habilitando el "mayor número de plazas MIR de la historia" y si no tiene más plazas es "porque no las pide".

En un comunicado, Espinosa ha señalado que la realidad es que "cuantas más plazas" hay en Galicia "más quedan vacías" por las condiciones que ofrecen en la Aatención Primaria y porque la Xunta "desprecia la oportunidad" de tener "más médicos al dejar sin convocar" todas las plazas de formación que tiene disponibles.

En este sentido, ha explicado que Galicia "está renunciando" a aprovechar todas las plazas de formación de médicos de Atención Primaria que ofrece el Estado.

"El PP nunca reconocerá que hoy pagamos los recortes de su partido por la rebaja de médicos impuestas por el gobierno de Rajoy y los que aplican Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo voluntariamente", ha criticado.

A renglón seguido, ha lamentado la "irresponsabilidad" de los gobiernos del PP que "nunca sacaron las plazas necesarias" de formación sanitaria especializada, frente al "incremento constante" convocado "cada año" desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.