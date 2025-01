El PSdeG acusa a Rueda de "esconderse" tras el "ataque directo" del PP "a las familias gallegas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "esconderse" tras el "ataque directo" del Partido Popular a las "familias gallegas, a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables".

"No tienen vergüenza porque no tienen necesidades", ha afirmado Torrado en una rueda de prensa ofrecida este viernes en Santiago de Compostela para valorar el rechazo del PP en el Congreso al decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público, entre otras medidas.

Torrado ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a sus dirigentes de "desprecio absoluto" por las necesidades de la "Galicia real", al tiempo que les ha reprochado estar "completamente desconectados de la realidad que afecta a miles de familias gallegas".

El portavoz ha destacado que "la votación en contra del PP tendrá consecuencias graves y directas para la ciudadanía": "Los pensionistas gallegos, que ya tienen las pensiones más bajas del Estado, perderán 35 euros al mes, lo que supone 441 euros menos al año". Además, "las personas más jóvenes, especialmente los estudiantes y trabajadores, se verán gravemente perjudicadas por la eliminación de los abonos de transporte gratuitos", ha dicho.

Así, ha puesto como ejemplo que un estudiante que viaje regularmente de Santiago a Ourense tendrá que asumir un coste adicional de 400 euros al mes, mientras que el trayecto A Coruña-Vigo supondrá un gasto añadido de 350 euros mensuales. Mismo los desplazamientos cortos, como Vilagarcía-Santiago, se encarecerán en más de 200 euros al mes, algo que considera un "golpe inasumible para muchas familias".

Además, conforme ha señalado, la supresión de estas medidas implica que "miles de hogares perderán el apoyo del Ingreso Mínimo Vital, con un recorte estimado de 500 euros al año". Este rechazo incluye también el abandono de las medidas de protección contra los desahucios, "dejando a muchas familias expuestas a perder sus hogares".

"Por si fuese poco", ha añadido que el veto del PP al decreto "significa que Galicia perderá 700 millones de euros en financiación estatal para servicios públicos esenciales".

"¿DÓNDE ESTÁ RUEDA?"

"¿Dónde está Rueda? ¿Cómo puede guardar silencio mientras Galicia pierde 700 millones de euros? ¿Qué tamaño de vergüenza es necesario para esconderse en este momento crítico?", ha preguntado Torrado, que ha destacado la "incoherencia del PP gallego", que en el pasado clamó contra "cualquier supuesto agravio a Galicia, pero ahora calla ante una decisión que perjudica directamente a los gallegos y gallegas".

"No tienen vergüenza porque no conocen las necesidades. Mientras la ciudadanía gallega sufre, los dirigentes del PP viven ajenos a estas realidades. No necesitan pensiones públicas porque tienen privadas, no usan abonos de transporte porque van en coches oficiales, y sus hijos no dependen de viviendas o ayudas públicas porque ya tienen garantizadas soluciones privadas", ha sentenciado.

El PSdeG ha apelado a todos los votantes del PP que no comparten las decisiones de sus líderes a "exigir explicaciones". "La ciudadanía gallega merece una respuesta ante este ataque directo a sus derechos y a su futuro".

Torrado ha finalizado señalando que el PSdeG seguirá trabajando para defender los intereses de la ciudadanía gallega, porque "Feijóo y el PP dejaron claro que no tienen vergüenza porque no tienen necesidades, pero Galicia sí las tiene". "Y no nos vamos a cansar en la defensa de la ciudadanía", ha apuntado.