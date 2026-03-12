El PSdeG avisa de que Europa interviene para "defender el medio ambiente" frente a la Xunta en las Fragas do Eume

Archivo - Aitor Bouza (PSdeG) - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Aitor Bouza ha advertido de que la gestión de la Xunta en las Fragas do Eume "vuelve a quedar bajo el foco de Europa" después de que el Parlamento Europeo admitiese a estudio la reclamación presentada por los propietarios y propietarias del parque natural por la vulneración de sus derechos.

Bouza ha explicado que el grupo parlamentario lleva tiempo trabajando en esta cuestión de la mano de los vecinos y que la iniciativa que ahora llega a las instituciones europeas recoge la voz de muchas personas que llevan años reclamando respeto, diálogo y cumplimiento de la normativa en un espacio natural emblemático de Galicia.

Según ha explicado, la reclamación presentada por los propietarios se basa en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, denuncian que el plan rector de uso y gestión de las Fragas do Eume fue aprobado sin garantizar un proceso real de participación y escucha, sin que se asegurase el derecho efectivo de audiencia de las personas propietarias.

En segundo lugar, señalan la ausencia de compensaciones económicas por los costes derivados de la conservación, la gestión forestal o la prevención de incendios en un espacio natural protegido.

En tercer lugar, han advertido de que la normativa actual limita las actuaciones necesarias de mantenimiento forestal, lo que señala que dificulta la conservación del propio parque y la prevención de incendios como los que ya afectaron a las Fragas do Eume en años anteriores, concretamente en 2012 y 2025.

Bouza ha recordado que la normativa europea que regula la Rede Natura 2000 establece que la protección ambiental debe ir acompañada de medidas de conservación, prevención y también de diálogo y participación de las personas afectadas, algo que, según ha indicado, no se está cumpliendo en Galicia: "Es muy grave que tengamos que llegar hasta Europa para que la Xunta de Galicia de explicaciones sobre su gestión de un espacio natural tan importante", ha indicado.

El diputado socialista ha criticado además la política ambiental del Gobierno gallego y ha cuestionado el papel de las consellerías responsables en esta materia.

Bouza ha señalado que no sorprende que Europa vuelva a poner el foco en la actuación de la Xunta cuando desde el propio Gobierno gallego se lanzan mensajes que minimizan el problema de los incendios o se priorizan proyectos industriales como la macrocelulosa de Altri.

En este contexto, el PSdeG ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una solución inmediata que pase por el diálogo con los propietarios y propietarias de las Fragas y por la corrección de las deficiencias detectadas en la gestión del parque natural.

El diputado ha destacado que los socialistas participan este jueves en la concentración convocada por los propietarios de las Fragas en Ferrol ante el edificio de la Xunta, y que esta misma cuestión será abordada esta tarde en comisión parlamentaria.

Según ha trasladado, la admisión de la reclamación abre ahora una primera fase de análisis por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que solicitará información a la Xunta sobre la actuación y la aplicación de la normativa comunitaria. "Ahora el foco está puesto en la Xunta. Tendrá que explicar cuál fue su gestión y por qué los propietarios tuvieron que acudir a Europa para que se les escuchase", ha concluido.

RECUERDO A ANTÓN LOURO

Bouza ha comparecido ante los medios este jueves en el Parlamento de Galicia, donde ha iniciado su intervención con un mensaje de condolencias por el fallecimiento de Antón Louro, al que ha definido como "una figura clave del socialismo gallego, trasladando en nombre del PSdeG y del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, un abrazo a su familia y amistades.