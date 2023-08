PSdeG y BNG piden la dimisión de Louzán tras sus "inaceptables" declaraciones sobre Rubiales

El PP elude posicionarse y afirma que no vio "ninguna actitud tibia" que no fuese la de Pedro Sánchez



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tanto PSdeG como BNG han pedido este lunes la dimisión del presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, tras sus "inaceptables" palabras sobre Luis Rubiales en relación al beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial, un hecho al que Louzán se refirió como "errores que se cometen en la vida", apuntando que Rubiales había "pedido perdón".

En una asamblea posterior a estas declaraciones de Louzán, sin embargo, Rubiales se aferró a que su comportamiento no fue inadecuado y aseguró que el beso había sido consentido, algo que ha sido negado por la jugadora.

"Evidente que el machismo sobra en todas partes, sobra en el fútbol, y lo que llevamos viendo en estas últimas semanas es un ejemplo de cómo hay demasiado machismo, demasiado machismo en el fútbol y demasiado machismo en los dirigentes de las federaciones deportivas", ha dicho la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante una rueda de prensa este lunes.

Para Pontón, las declaraciones que hizo en su momento Louzán "son totalmente inaceptables", por lo que "no puede seguir ni un minuto más en su cargo". "Si no dimite, nosotros vamos a exigir en el Parlamento su dimisión, porque si el machismo es repugnante, también es repugnante el que lo blanquea, y el que lo apoya, como fue en este caso el presidente de la Federación Galega de Fútbol".

En la misma línea, la diputada socialista Leticia Gallego ha instado a Louzán a aclarar si "va a seguir apoyando al señor Rubiales" y, en ese caso, le ha pedido "que se vaya" y "dimita" de sus responsabilidades en la federación.

Leticia Gallego ha recordado que la Real Federación ha convocado una "asamblea urgente" con las territoriales, entre ellas la gallega, y ha preguntado si Rafael Louzán "va a seguir estando con la postura del señor Rubiales" y "va a seguir defendiendo esos comportamientos machistas y abusivos".

"Si va a seguir apoyando al señor Rubiales, desde aquí le digo que se vaya, que dimita", ha dicho la diputada socialista, que ha instado a no "tolerar estas actitudes" y ha pedido "tolerancia cero con el machismo".

Tras elogiar la "valentía" de las jugadoras de la selección, especialmente de Jenni Hermoso, por "denunciar el machismo", Gallego ha explicado que se trata de una "lucha de todos y de todas" para erradicar estos comportamientos "en el fútbol y en la vida diaria".

"Son campeonas del mundo, pero también son campeonas en denunciar el machismo", ha dicho la socialista, que ha hecho un "llamamiento también a los hombres" para que se sumen a esta causa, alertando de que "la extrema derecha se dirige constantemente a los hombres diciéndoles que si las mujeres avanzan en sus derechos, se recortan los de ellos", algo que es "un menaje erróneo".

EL PP NO VIO "NINGUNA ACTITUD TIBIA"

Por su parte, la diputada popular Paula Prado ha eludido posicionarse sobre esta petición de dimisión y ha cargado contra el Gobierno socialista y Pedro Sánchez por "consentir que esto llegase a este punto".

"Yo no vi ninguna actitud tibia de ninguna otra persona que no fuese el señor Rubiales", ha dicho Prado al ser preguntada por si considera que Louzán debería dimitir por sus declaraciones, tras lo que ha añadido que esta situación no se habría "estirado una semana" si Pedro Sánchez "hubiera hecho lo que tenía que hacer".

Para Prado, "lo que es inadmisible es que tenga que ser la FIFA la que suspenda a Rubiales y no lo haga el Gobierno de España", por lo que ha afeado a Pedro Sánchez "su tibieza con Rubiales" y su "contribución a este circo".

La viceportavoz popular considera que el Gobierno debería "haber dado la orden" de "actuar contra Rubiales" cuando "se produjo este suceso inadmisible", pero que prefirió "estirar el chicle". "El Gobierno de España tenía que haber puesto fin a este circo hace una semana", ha dicho Prado, para quien "la responsabilidad es del señor Rubiales, en primer término, y en segundo lugar del Gobierno de España por consentir que ese señor siga en su puesto un día mas".

Por ello, ha rechazado entrar a valorar cualquier cuestión que se haya producido en este periodo por la "incompetencia y la inacción" del Gobierno y que ponga "en segundo plano" el "gran éxito" alcanzado por las jugadoras de la selección femenina. "No voy a contribuir a que este circo se siga extendiendo", ha apostillado.