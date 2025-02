El PSdeG decreta la expulsión provisional del concejal de Outes que firmó la moción de censura con el PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial del PSOE de A Coruña ha abierto expediente de expulsión provisional al que era el único concejal socialista en el municipio coruñés de Outes, José Antonio Caamaño, después de que este presentase en la jornada del martes una moción de censura junto al PP para desbancar al alcalde de la localidad, Manuel González (Compromiso por Outes).

Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, este mismo miércoles el partido le ha comunicado la apertura del expediente de expulsión provisional.

Ahora el concejal tiene tres días para alegar, tras lo que la dirección federal del partido decidirá sobre si la expulsión provisional se convierte en definitiva.

MOCIÓN DE CENSURA

En la jornada del martes trascendió que el que era único edil del PSOE en Outes había presentado una moción de censura junto al PP para, según señalaron los populares, terminar con la "situación de inestabilidad" que, en su opinión, se vive en la localidad toda vez que el regidor "no dispone del apoyo mayoritario de las urnas ni del pleno de la corporación".

Todo ello después de que la semana pasada el socialista José Antonio Caamaño comunicase que dejaba de formar parte del gobierno local encabezado por Manuel González, en el que también está el BNG, por lo que quedó en minoría.

Y es que la Corporación está integrada por seis ediles del PP, cuatro de Compromiso por Outes, dos del BNG y uno del PSOE. El gobierno hasta la pasada semana estaba conformado por siete ediles, frente a los seis del PP, pero con la salida del concejal socialista serán minoría.

En un comunicado, José Antonio Caamaño aseguró que comunicaba la decisión después de que en un año y medio de gobierno no observase "no grandes cambios ni pequeños" con respecto al gobierno anterior. Además, aseguró que no había "ni un alcalde que atendiese a los vecinos" toda vez que el regidor "tiene dedicación en la Universidad".

Sin embargo, no avanzó su acuerdo con el Partido Popular y señaló que, a partir de ese momento, volvería a la oposición.

Tras conocerse su acuerdo con el PP para firmar esta moción de censura, fuentes del PSOE provincial desautorizaron la iniciativa y avanzaron que se tomarían medidas disciplinarias que podrían implicar la expulsión.

Sin embargo, el PP provincial respaldó la moción al asegurar que era un "paso al frente" en un "acto de responsabilidad y como partido que ganó las elecciones".