El PSdeG denuncia que los "recortes" del PP llevan a la educación gallega a ser "menos pública, gratuita y eficaz"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa con la presidenta y la vicepresidenta de la Confederación de Anpas Galegas - PSDEG

El socialista ha vuelto a reclamar el "alto el fuego" en Gaza y el "fin del genocidio" al pueblo palestino

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado que los recortes del PP han llevado a la educación gallega a ser "menos pública, gratuita y eficaz".

Tras reunirse con la presidenta y la vicepresidenta de la Confederación de Anpas Galegas, Besteiro ha denunciado el inicio de curso "desastroso" por parte de la Xunta, con "caos, improvisación, falta de profesorado y problemas en las infraestructuras".

En esta línea, ha advertido que el 12% del alumnado "necesita un refuerzo educativo", pero el Gobierno gallego "se niega a contratar más docentes ni a cumplir con desdoblamientos pactados con los sindicatos".

"El alumnado está doblemente castigado: con menos profesorado, con discriminación en el transporte escolar y con centros que arrancan el curso con obras pendientes. Esa es la realidad tras casi dos décadas de gobiernos del PP", ha subrayado el socialista.

Además, ha acusado a Xunta de querer imponer una "falsa neutralidad ideológica" en la enseñanza, para "reducir la autonomía del profesorado y limitar la capacidad crítica del alumnado".

También, ha apuntado el "fracaso" de sus modelos de digitalización, porque "no llega con repartir tablets", ya que "sin formación ni actualización, el proyecto está caduco y no garantiza competencias digitales de verdad".

"ALTO EL FUEGO EN GAZA"

En su intervención, Besteiro ha reclamado una vez más el "alto el fuego" en Gaza y ha condenado "el brutal exterminio y genocidio" cometido por Israel contra el pueblo palestino. Una "verdadera masacre" que considera que hay que rechazar todos los días para que "no caiga en el olvido".

El socialista ha reiterado que está "absolutamente comprometido" con la causa palestina y ha apelado a la reivindicación "diaria y constante". "Lo más dramático es que quien perpetra el genocidio es un Estado que nació de la memoria del Holocausto", ha lamentado.

Asimismo, ha remarcado el "respeto por los derechos humanos" en otros conflictos, para los que piden los "mismos parámetros de coherencia", como en el caso de la guerra de Ucrania.