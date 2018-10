El PSdeG estudiará dejar la comisión de O Marisquiño "espuria" y el resto de grupos piden saber "la verdad"

Publicado 27/09/2018 15:01:32 CET

Todos menos los socialistas creen que el alcalde de Vigo tiene que comparecer y BNG y En Marea defienden que también lo haga Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre el accidente de O Marisquiño se ha constituido este jueves cumpliendo el guión previsto y ha servido para que las tensiones entre socialistas y el resto de grupos se hayan vuelto a materializar en las declaraciones hechas.

En los pasillos del Parlamento, el vigués Abel Losada ha tachado este órgano de "espurio y partidista" y ha sugerido que su formación no participará si "la mayoría absoluta las controla y hace lo que literalmente quiera". Mientras, el resto de grupos ha apostado, cada uno con sus matices, por conocer "la verdad".

"Estamos asistiendo claramente a una utilización espuria del Parlamento", ha advertido Abel Losada, quien se mostró especialmente agresivo contra el BNG, que no tiene representación en el Ayuntamiento de Vigo.

Precisamente, sobre este aspecto se fijó para afirmar que es consecuencia de actuaciones pasadas como la moción de censura que colocó a Corina Porro (PP) en la Alcaldía y desalojó a Ventura Pérez Mariño (PSdeG) en 2003 y deseó que, tras las elecciones de mayo de 2019, el Bloque siga fuera de la corporación local. "Con rencor no se va a ninguna parte ni se construye nada", le replicó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, al ser preguntada por estas palabras.

En sus declaraciones a los medios, en las que dijo que no era el portavoz del alcalde de Vigo --Abel Caballero-- y por ello no iba a contestar si tiene que acudir al Parlamento de Galicia si es llamado; Abel Losada censuró que esta comisión se ha creado para "intentar desgastar al alcalde y conseguir en el Parlamento, con un desgraciado accidente, lo que no son capaces de conseguir en las urnas". El PSOE gobierna con mayoría absoluta y 17 concejales.

PINZA Y ELENA MUÑOZ

Losada ha lamentado "la pinza" que, según dijo, también le "recuerda" al año 96 cuando "Anguita y Aznar se paseaban del brazo cómodamente por Madrid".

El diputado socialista también arremetió contra la portavoz del PP en el municipio y candidata a la Alcaldía, Elena Muñoz, por sus palabras en las que --dijo al citar textualmente-- señaló que Caballero "hizo todo lo posible para que este accidente se produjera".

Así, ha concluido que se trata de una comisión "espuria, electoralista y para hacer en el Parlamento lo que no son capaces de hacer en Vigo". En este sentido, ha indicado que en la dirección del grupo van a debatir sobre su participación y van a esperar "a ver como se desarrolla el proceso y si la mayoría absoluta controla y maneja y hace literalmente lo que quiere".

"Participaremos en ella siempre que se garanticen unas mínimas normas de seguridad de integridad moral", ha apuntado Losada, quien a la pregunta de si presentarán plan de trabajo, ha dicho que esta cuestión también será debatida y no está decidida.

"MORDAZA"

"Nosotros ya dijimos que hablamos de esta comisión de investigación porque en Vigo no se puede hablar de este tema. Tenemos una mordaza, el alcalde de Vigo le dio carpetazo y no se puede hablar del accidente", ha señalado la diputada popular Teresa Egerique, quien ha avanzado que pedirán la comparecencia del regidor vigués en la comisión y quien ha dicho que no estima necesaria la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

La parlamentaria popular ha incidido en que esta comisión se constituyó a petición de BNG y En Marea --y la abstención de los populares, lo que permitió que saliera adelante-- y que se podía haber evitado si la hubiese en el ámbito municipal, una idea que también coincide con lo afirmado por el portavoz de la formación 'rupturista', Luís Villares.

Egerique aseguró que los populares "no tienen nada que ocultar y la Xunta no tiene nada que ocultar". "Donde no hay transparencia es en el Ayuntamiento de Vigo; hoy queda claro que la mayoría de los gallegos quieren saber lo que pasa", ha manifestado la diputada popular, quien ha considerado, ante las palabras del socialista, que "espurio es el Ayuntamiento de Vigo".

Al margen del alcalde vigués y del presidente de la Xunta, preguntada por si considera que deben acudir el presidente del puerto, ha extendido esta posibilidad incluso al ministro de Fomento, pero matizó que "es verdad" que "no es normal (habitual)" que cargos del Gobierno de España acudan a los parlamentos autonómicos, si bien no se ha cerrado a ello.

"SABER LO QUE PASÓ"

Más allá "del reproche entre administraciones" y de su "comportamiento infantil", el portavoz parlamentario de En Marea ha pedido "saber lo que pasó" y "arrojar luz en Vigo" para "tomar medidas en el futuro".

Así, volvió a diferenciar las responsabilidades penales, que miran solo al "pasado", de las políticas, que también permiten implementar soluciones de "futuro" y evitar que se repitan sucesos como el ocurrido en el mes de agosto en el festival.

En Marea cree que por la comisión deben pasar tanto los responsables municipales, como autonómicos, incluido Feijóo (como también el BNG), y estatales (puertos).

"Nosotros lamentamos la cerrazón de Abel Caballero de abrir una comisión de investigación; lo normal es que se hubiese investigado allí. Si allí no puede ser, buscaremos que sea aquí, porque por encima de cualquier consideración está el que esto no vuelva a ocurrir y que espectáculos como O Marisquiño se puedan producir en condiciones de plena seguridad", ha aseverado Luís Villares, quien ha advertido de que no van a aceptar "vetos".

En este sentido también se pronunció Ana Pontón, quien rechazó que se bloqueen nombres en las comparecencias y quien ha pedido "agilidad" en los trabajos de esta comisión y también la de investigación del sistema sanitario. "No son un menú a la carta, hay una obligación de participar y tienen que estar los máximos responsables de lo que se está investigando. En este sentido, el señor Feijóo tiene que estar", ha apuntado Pontón, en declaraciones a los medios.

Para la dirigente nacionalista, la investigación parlamentaria tiene que servir para poner "soluciones a los problemas" para el futuro y ha asegurado que la de O Marisquiño "no va contra nadie, sino que es para darle una respuesta a las víctimas" del siniestro. "Quien no teme a la verdad no teme a ninguna comisión de investigación. En todo caso el partidismo lo harán otros", ha sentenciado.