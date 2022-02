El PSdeG exige a Feijóo que explique "con claridad" qué hará para "reparar el inmenso daño" del PP a la democracia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que explique "con claridad" qué va a hacer para "reparar el inmenso daño" que, según ha denunciado, el PP ha causado a la democracia.

"Es un PP destructivo y, por lo que se ve, autodestructivo", ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, en la que se ha referido a la crisis interna del Partido Popular como "un espectáculo difícil de cualificar".

Esta situación, ha incidido, "representa que el PP, en el que se integra el PP de Galicia aunque pretendan ocultarlo, concibe la política como un reparto de poder, y no como un servicio público a la ciudadanía, por lo que es la antipolítica".

Luis Álvarez, asimismo, ha reprochado a los populares que tratasen de "sembrar dudas sobre España en el seno de la Unión Europea, sin ningún tipo de rédito". Así, se ha referido a la "fracasada visita" hecha por algunos alcaldes del PP a la Unión Europea para criticar el reparto de fondos europeos del Ejecutivo central en la que, conforme ha señalado, "no fueron recibidos por nadie relevante".

Esta crisis del PP, ha señalado, "evidencia que es un partido que no está en la misma línea que sus homólogos europeos", ya que estos "no solo no cuestionan, sino que reconocen el trabajo serio y riguroso del Gobierno de España en la gestión de los fondos europeos".

Al contrario, ha sostenido que el PP "radicaliza su lenguaje sin importar el daño que causan en la credibilidad y el respeto a las instituciones, algo que daña profundamente el sistema democrático".