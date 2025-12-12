El PSdeG llama a manifestarse contra Altri el domingo en un "nuevo ejercicio de dignidad colectiva"

Archivo - La viceportavoz parlamentaria del PSdeG y secretaria de Organización, Lara Méndez, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG secundará este domingo la manifestación convocada en Santiago de Compostela contra el proyecto de "macrocelulosa" de Altri en Palas de Rei (Lugo) y ha convocado a su militancia para que se sume a la movilización que partirá de la Alameda a las 12.00 horas.

A través de un comunicado, la secretaria de Organización, Lara Méndez, insta a los socialistas a sumarse a lo que entiende como "un nuevo ejercicio de dignidad colectiva delante de un modelo industrial que no responde ni a las necesidades del país ni a las demandas sociales" para impulsar un desarrollo sostenible.

Según recoge la formación, en él insiste en que el PSdeG "estará, como siempre, donde esté Galicia cuando se defiende el interés común, el territorio y los empleos dignos".

De este modo, Méndez ha reafirmado la apuesta de su partido por una economía "verde, moderna y sostenible" que cree empleo de calidad "y no hipoteque el futuro". Lo ha defendido en oposición al modelo de megaproyectos "sin retorno social suficiente" y "de fuerte impacto ambiental" que atribuye a la Xunta.

En este contexto, el PSdeG se atribuye el haber llevado al proyecto "al punto muerto en el que se encuentra" y reclama ahora que la Xunta lo rechace "de manera definitiva", lo que pedirá formalmente con una iniciativa llevada al pleno del Parlamento de la próxima semana.