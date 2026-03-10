El PSdeG pide que la Cámara guarde un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado del 11M

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha solicitado que la Cámara gallega guarde un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el mayor sufrido en España y uno de los más graves de la historia reciente de Europa.

En el escrito registrado en el Parlamento, el PSdeG recuerda que aquel día, del que mañana se cumplen 22 años, la explosión de varias bombas en trenes de proximidad provocó la muerte de 193 personas y dejó a más de 1.800 heridas, causando una profunda conmoción social y un enorme impacto en la memoria colectiva del país.

Por ese motivo y como expresión de respecto, recuerdo y solidaridad con las víctimas, sus familiares y con todas las personas afectadas, asegura que consideran oportuno guardar un minuto de silencio en el Legislativo gallego.

"Se trata de un gesto de memoria y de compromiso con los valores de convivencia, libertad y paz que deben guiar siempre a nuestra sociedad frente a cualquier forma de violencia y terrorismo", ha señalado.

El escrito finaliza que, "de acuerdo con lo expuesto y en nombre del pueblo gallego", piden que esta solicitud sea atendida para hacer visible la posición inequívoca "a favor del recuerdo de todas las víctimas de este brutal atentado, a favor de la paz, de la vida y de los derechos humanos".