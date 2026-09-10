El PSdeG reclama una comisión especial sobre educación digital en el Parlamento antes de que se apruebe la futura ley

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una reunión en Santiago con el presidente de Confapa Galicia, Rogelio Carballo, además de con el resto de la directiva - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado este jueves la creación de una comisión especial de estudio en el Parlamento de Galicia sobre educación digital antes de que la Xunta saque adelante la futura ley.

En este contexto, los socialistas gallegos han presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Lei de educación dixital que la Xunta ya remitió al Parlamento.

Así lo ha señalado ante los medios tras reunirse en Santiago con el presidente de Confapa Galicia, Rogelio Carballo, además de con el resto de la directiva, con la que ha compartido su preocupación por los resultados del informe PISA.

Cabe recordar que los resultados de Galicia en el informe PISA de 2025 caen de forma generalizada en relación al anterior de 2022, además de situarse como los peores históricos desde que en 2006 comenzó a conocerse la situación de los estudiantes gallegos de forma desagregada.

La comisión que propone el PSdeG sería una comisión especial no permanente de estudio sobre la educación digital, las tecnologías y la incorporación de la inteligencia artificial a las aulas gallegas.

"Esto nos va a permitir construir una legislación adecuada a la realidad y, sobre todo, ya conocedora de donde tenemos que actuar", ha aseverado el líder de los socialistas gallegos, quien ha afeado que la Xunta "lleva más de diez años" implantando el modelo digital en las aulas sin una evaluación "seria" de los resultados.

Por su parte, el presidente de Confapa, Rogelio Carballo, ha respaldado la propuesta socialista y ha recordado que la confederación presentó cerca de sesenta enmiendas al proyecto de ley de la Xunta. "La tecnología no es la culpable de esta situación. El problema es cómo se usa", ha señalado Carballo, que ha calificado el informe PISA de "retrato de cuerpo entero" del sistema educativo.