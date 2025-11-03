El PSdeG reclama al PP "eliminar" la "liberalización" de plantar eucaliptos y exige mantener una moratoria "real"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclama al PP "eliminar" durante la tramitación de la ley de acompañamiento en el Parlamento la "liberalización" de plantar eucaliptos que identifica con la "flexibilización" anunciada por la Xunta a la moratoria de esta especie.

En rueda de prensa, el líder de los socialistas gallegos ha acusado al Gobierno gallego de utilizar el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 para "dinamitar a escondidas" la prohibición de plantar eucalipto, lo que provocará su "expansión".

Por ello, demanda una moratoria "real", además de que exige que se publiquen los datos actualizados de su superficie en 2024, dado que cuestiona cómo se puede decidir abrir "puertas de atrás" para su plantación cuando ni siquiera hay datos oficiales de la moratoria actual. Recuerda que en los últimos datos conocidos, de 2023, había un aumento de eucalipto respecto al año anterior.

Lamenta la "trampa" de la Xunta con esta flexibilización de la moratoria por tan solo "eliminar eucalipto en un sitio para meterlo en otro".

Besteiro identifica esta estrategia con los intereses del proyecto "fallido" de Altri para su fábrica de Palas de Rei.

También expone que técnicos alertan de la "inseguridad jurídica" de esta medida, con una "enorme complejidad técnica" para el control de la especie y el "riesgo de expansión" de eucaliptos.

De tal forma, aboga por otras medidas que pasen por una moratoria exhaustiva hasta 2030, investigar especies alternativas autóctonas, apostar por la diversificación del monte y un plan de choque contra la banda marrón.

Además, el secretario xeral del PSdeG ha dicho "no esperar posición de autocrítica" de la conselleria do Medio Rural, María Jósé Gómez, en su comparecencia de este martes en el Parlamento para dar cuenta de la ola de incendios.

NIEGA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PSOE

Cuestionado sobre si el PSdeG hizo "uso irregular de efectivo", Gómez Besteiro ha respondido que "no hay financiación ilegal por parte del Partido Socialista". "No hay un indicio que indique que haya financiación irregular, a diferencia de lo que ocurre con el PP, que es un partido condenado por una financiación ilegal e irregular y por tener una caja b", apostilla.

Insiste en que "hay una financiación absolutamente legal, sin sobres ni financiación b". Contrapone la colaboración "total" del PSOE con la justicia frente a un PP que "destrozaba" pruebas informática. Defiende una financiación socialista con "métodos absolutamente legales".

Por otra parte, ha sido preguntado por la petición de dimisión del PP de la diputada socialista Paloma Castro a raíz de un tuit en el que dijo, en referencia al senador popular, Alejo Miranda de Larra, que interrogó la pasada semana a Pedro Sánchez: "Descubriendo que los efectos secundarios del Covid afectan también a la educación, al nivel intelectual y al desarrollo mental". Al respecto, Besteiro ha indicado que Castro ya "pidió disculpas". Tacha de "cinismo enorme" que Miguel Tellado, el "rey de los mamporreros", "el rey de los insultos y la mala educación", pida el cese de la diputada socialista por esas palabras.