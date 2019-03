El PSdeG recurre ante el TC cinco enmiendas "injustificadas" del PPdeG a la ley de acompañamiento de los presupuestos

Publicado 04/03/2019 13:26:02 CET

Los socialistas acusan al PP de emplear de manera "torticera" el derecho a la enmienda para "hurtar" la función de control de la oposición

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Cámara gallega ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra cinco enmiendas del PPdeG a la ley de acompañamiento de los prepuestos de la Xunta para 2019 que, según el PSdeG, "extendían de manera injusficada el ámbito de actuación" ya que no tenían conexión con el texto legislativo a modificar.

Así lo ha explicado el portavoz socialista en el Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, en una rueda de prensa celebrada este lunes en la que ha incidido en que en cinco ocasiones el Grupo Popular empleó la tramitación de la ley de Medidas Fiscales y Financieras --conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos-- para, a través de la presentación de enmiendas, modificar otros ámbitos legislativos "que no tenían soporte en la ley" a aprobar.

De este modo, los socialistas reclaman al Constitucional que declare nulo el acuerdo de la Mesa de la Comisión 3ª del Parlamento en el que desestiman, con base en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, el escrito de reconsideración presentado por el PSdeG que pedía la nulidad de las enmiendas de los populares.

En concreto, las enmiedas denunciadas por el PSdeG modifican otras disposiciones legislativas de la Ley de Caza, la regulación de Centros de Menores y los centros de Atención a la Infancia, y la composición y funcionamiento el Consello Económico e Social (CES).

En el escrito remitido al Constitucional, el PSdeG sostiene que estas cinco enmiendas "no guardaban relación alguna con el proyecto de ley objeto de tramitación", por lo que "técnicamente no podían ser calificadas como tales tratándose, en puridad, de nuevas iniciativas legislativas encubiertas que modificaban preceptos que no formaban parte, ni directamente ni por remisión, del proyecto de ley remitido por el Gobierno y objeto de tramitación".

Por ello, considera que el PPdeG realizó un "uso torticero y desviado del derecho a la enmienda y, lo que es más grave en términos democráticos, privando a los demás grupos parlamentarios de su derecho a enmendar las denominadas 'enmiendas' del Grupo Popular, secuestrando así toda posibilidad de examen y debate".

En este sentido, Fernández Leiceaga ha recordado este lunes que "no existe el derecho de la enmienda a la enmienda", por lo que incide en que la ausencia de "conexión material" entre las enmiendas presentadas y la ley "hurta la función de control" a los grupos de la oposición.