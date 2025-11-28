El PSdeG subraya que Ábalos ya no está en el PSOE y que el caso está en manos de la justicia, que es "donde debe estar"

La diputada autonómica del PSdeG, Silvia Longueira, en rueda de prensa - HUGO UCHA BOAN / PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha subrayado que el que fue secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luís Ábalos, "ya no está" en el partido y que el caso "está en manos de la justicia", que es "donde debe estar".

Así lo ha trasladado este viernes la diputada autonómica Silvia Longueira en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega al ser preguntada por la entrada en prisión del que fuera responsable de Organización del PSOE.

En su intervención, Longueira ha asegurado que el PSdeG lo que hace es "respetar, como siempre", lo que decida la justicia y que las medidas preventivas "se acatan y se ejecutan".

"Dejamos muy claro desde el inicio que ya no estaba en nuestro partido, que no es algo que esté en nuestra mano y que está en manos de la justicia, que es donde debe de estar", ha dicho.