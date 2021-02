PSdeG tacha de "cara dura" a Feijóo por pedir al Gobierno rebajar la AP-9 tras ser "cómplice" de prorrogar la concesión

Traslada su compromiso con Noia, municipio para el que pide un centro de salud, un centro de día y el desdoble de la autovía a Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha criticado la "cara dura" que muestra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al plantear propuestas sobre las rebajas de la AP-9 al Gobierno de España tras ser "cómplice" en la prórroga de la concesión hasta 2048.

En declaraciones a los medios durante una visita a Noia (A Coruña), el jefe de filas del PSdeG se ha mostrado "estupefacto" ante la propuesta realizada por la Xunta el jueves y le ha instado a llevar al Consello un proyecto de bonificaciones con fondos autonómicos.

"No podemos creer que este Feijóo, que fue cómplice de Aznar para prorrogar los peajes de la AP-9 hasta 2048, que fue cómplice de Rajoy para que no hubiese traspaso de la autopista a Galicia, y cuando el PP votó en contra de los presupuestos, se atreva a decir algo de la AP-9 que no sea pedir disculpas por la estafa y el expolio que el PP marcó con su gestión", ha subrayado.

En esta línea, ha señalado que "no hay ningún gallego que pueda creer a Feijóo sobre la AP-9", cuando "el Gobierno de España pone 63 millones" para rebajar y bonificar los peajes y el presidente de la Xunta "cero".

"COMPROMETIDOS CON NOIA"

El dirigente socialista ha acudido a Noia para mostrar su compromiso con el Ayuntamiento y poner en valor las iniciativas que el PSdeG llevó al Parlamento de Galicia en lo que supone una "agenda de trabajo vinculada a los intereses de los vecinos" de esta localidad.

Así, ha instado a apostar por un centro de salud y por un centro de día "a la altura de los momentos de crisis", así como por una "autovía de primer nivel" que mejore la conexión entre Noia, Brión y Santiago.

Además, ha urgido a impulsar el sector marisquero y la depuración de las aguas, con un planteamiento de sostenibilidad que permita alcanzar un equilibrio entre el medio ambiente y la prosperidad económica.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Noia, Roberto Iglesias, ha criticado la "inacción" de la Xunta con el municipio cuando "publicita por quinta o sexta vez la construcción de un centro de salud", pero no lo ejecuta.

Además, ha censurado que el gobierno local del PP "anunció también la construcción de una nueva depuradora, pero tampoco se llevó a cabo". Así, ha instado tanto a la Xunta como al Ayuntamiento a que "se materialicen" los proyectos por el bien del municipio y sus vecinos.