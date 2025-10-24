El PSdeG urge a Rueda a dar datos sobre cribados de cáncer: "Si no quiere es porque no se está haciendo bien"

A CORUÑA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha emplazado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a colaborar con el Ministerio de Sanidad y facilitar los datos sobre cribados de cáncer.

A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña para valorar los presupuestos autonómicos de 2026, ha aseverado que no entiende la posición en contra de facilitar los mismos. "Si es verdad que los tienen, cuál es el inconveniente, no comprendo por qué Rueda no quiere facilitar esos datos, si uno está haciendo las cosas o bien o mejor que bien, como dice".

Para el dirigente socialista, esta postura evidencia que "empiezan a estar preocupados porque seguramente no están haciendo las cosas como deberían". "Donde gestiona el PP, la sanidad pública se debilita", ha recalcado.

En la misma línea, y ya sobre la condonación de la deuda a las autonomías planteadas por el Gobierno, ha insistido en que la misma permitiría ahorrar a Galicia en 2026 "620 millones de euros". "Y el PP erre que erre que no quieren aceptar, qué explique cómo es malo que se perdone parte de la deuda".

Cuestionado sobre la AP-9 y su transferncia, ha rechazado que los socialistas estén encontra de ello, pero ha insistido en que "no implica gratuidad", que ha calificado como algo "prioritario".

"Que diga Rueda que si asume la titularidad de la AP-9 tenemos garantizada la gratuidad", ha expuesto para recalcar que los socialistas gallegos "defendemos la titularidad, pero priorizamos la gratuidad". "Los que hablan de transferir son los que nos impusieron esa losa, nosotros defendemos la gratuidad y creemos que la podemos conseguir ahora", ha añadido.