El PSdeG ve "impecable" la propuesta de Teresa Peramato como fiscal general y destaca su "sólida y rigurosa" trayectoria

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, tras la reunión de la Xunta de Portavoces - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, ha calificado de "impecable" la propuesta de Teresa Peramato como fiscal general del Estado y ha destacado su "sólida, rigurosa e independiente" trayectoria.

Así se ha pronunciado Elena Espinosa tras conocerse que Teresa Peramato es la persona propuesta por el Gobierno para ocupar el cargo tras la renuncia de Álvaro García Ortiz tras ser condenado por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador --novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--.

Elena Espinosa ha puesto en valor también su amplia experiencia en la protección de las víctimas de violencia machista, "especialmente significativa en este 25N".

"Es una profesional respetada y plenamente preparada para asumir con solvencia la Fiscalía General del Estado", ha afirmado.