El PSdeG ve a Rueda "atado de pies y manos": "Por Altri, por Louzán y un conselleiro de Sanidade que no hace nada"

Acusa a Rueda de "callar" ante un Louzán que "chanchulló" para quitar una sede del mundial a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está "atado de pies y manos", "atrapado" y "sin capacidad para gobernar ni para dar explicaciones a la ciudadanía" por "Altri, por Rafael Louzán y por un conselleiro de Sanidade que no hace nada".

En una rueda de prensa celebrada este viernes, Torrado ha advertido de que Alfonso Rueda, tiene una "única obsesión", que es "atacar al PSdeG, en lugar de gobernar Galicia". "Es triste ver que la única acción política de Rueda es discutir con quien pone argumentos encima de la mesa", ha lamentado para asegurar que "no es capaz de debatir, porque está "atado por sus propias decisiones y por sus propias amistades".

El portavoz socialista se ha mostrado especialmente crítico con el papel del presidente de la Xunta respecto al proyecto de Altri, que ha calificado de "gran mentira" y "proyecto fallido" al que Rueda dio "un aval político y casi personal".

"El señor Rueda se ha convertido en el hombre para todo de Altri", ha sostenido para criticar que haga "el trabajo sucio a la empresa" al "no entrar a discutir la viabilidad, el impacto, la financiación o el empleo". "Solo ataca al PSdeG porque no puede dar respuestas", ha afirmado en una intervención en la que se ha preguntado si la ayuda que la Xunta dijo que iba a dar a la empresa fue "la declaración de impacto ambiental".

En este punto y preguntado sobre la posible financiación pública al proyecto de Altri, ha dejado clara la posición socialista al sostener que el ministro Hereu habla con respecto al procedimiento, mientras que ella valoración política del PSdeG es clara. "Altri no merece un solo euro de financiación pública", ha dicho.

EXCLUSIÓN DE VIGO COMO SEDE DEL MUNDIAL

Además, ha puesto el foco sobre la designación de las sedes para el Mundial 2030. "Galicia tiene dos sedes fabulosas, pero Louzán chanchulló para intentar quitar una... y Rueda calla, porque también está atado", ha criticado.

"Si esto tuviese algo que ver con el Gobierno central, Rueda estaría en pie de guerra", ha asegurado Torrado, que ha sostenido que como se trata de un "un chanchullo de Louzán" al que se une "Diego Calvo soltando frases inadmisibles", el presidente no dice nada, no pide dimisiones, no rectifica".

En materia sanitaria, el PSdeG ha denunciado la "inacción" del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al que acusa de "estar aún estudiando" mientras la ciudadanía sufre demoras, listas de espera y colapsos en la atención primaria y en la salud mental.

"Decía que iba a arreglarlo todo en una tarde y ahora lo único que hace es repetir medidas antiguas, ampliar listas de espera y maltratar a los profesionales del MIR", ha censurado Torrado. "Los contrata como médicos de pleno rendimiento pero les paga como estudiantes. Es un parche y un insulto para ellos y para la ciudadanía", ha añadido.

"TRANSPARENCIA, DESCUENTOS Y POLÍTICA ÚTIL"

Frente a esta "parálisis" del Gobierno gallego, Torrado ha reivindicado la "política útil y sensata" del PSdeG y ha anunciado que su formación registrará en el Parlamento propuestas para garantizar la transparencia en los proyectos industriales estratégicos. "No puede volver pasar que se declare estratégico algo sin pasar por la Cámara gallega. Exigimos información y control democrático", ha dicho.

También ha puesto en valor los descuentos en la AP-53 aprobados esta semana: "Autovías de las que nadie habla, que solo el PSdeG defendió, y ahora tienen un 75% de bonificación gracias a nuestro trabajo. Caminamos hacia la gratuidad, cumplimos lo que prometimos", ha dicho.