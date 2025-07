El PSdeG ve a Rueda "secuestrado por las directrices" del PP en financiación y exige que comparezca en el Parlamento

Los socialistas gallegos apuestan por un modelo que "tenga en cuenta la singularidad" de Galicia, pero critica que el concierto del BNG "no es solidario"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha reprochado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda que "está mudo" y "secuestrado por las directrices que le marca su partido" en materia de financiación, por lo que exige que comparezca en la Cámara gallega para que aclare cuál es su modelo.

En rueda de prensa, Méndez reclama a Rueda que aproveche el pleno para aprobar el techo de gasto de los presupuestos gallegos, previsto para comienzos de agosto, para comparecer a petición propia. "Basta de decir no a todo sin dar una alternativa", espeta a un presidente "sin rumbo".

"Una vez más está poniendo a su partido por encima de su obligación como presidente de la Xunta", recrimina la diputada socialista al titular del Ejecutivo autonómico, pues lamenta que los gallegos son "rehenes de la falta de autonomía" de Rueda.

"No sabemos qué quiere hacer. No tiene propuesta, no tiene hoja de ruta. Solo escuchamos 'quiero más', pero luego no ejecutan lo que ya tienen", afea.

Pone de ejemplo que la Xunta rechazó 22 millones del Estado para escuelas infantiles y Rueda "dijo no" a 380 millones en vivienda, al tiempo que la ejecución de fondos europeos está en "el 50%". Además, lamenta que los populares está en contra de una quita de más de 4.000 millones para Galicia.

EN DEFENSA DE LA "SINGULARIDAD" DE GALICIA

A preguntas de la prensa, Lara Méndez ha defendido que exista una financiación "singular" para Cataluña, pero también basada en "un principio de solidaridad". Recuerda que la pasada semana estuvo en Galicia el president de la Generalitat, Salvador Illa, y era "el primero que hablaba de esa solidaridad entre todas las comunidades".

Asimismo, defiende un modelo que "tenga en cuenta la singularidad" de la comunidad gallega. Aboga por una financiación suficiente "ajustada a las necesidades de Galicia", que tenga en cuenta la dispersión, envejecimiento y pérdida de población, con una mejora de servicios públicos. Para ello, apuesta tanto por "bilateralidad" como por "multilateralidad" en reuniones.

También ha censurado que el BNG tiene un modelo de concierto que asegura "no compartir" porque "no es bueno". "Entendemos que no es solidario", recrimina.

CONTRA RECORTES DE FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, la viceportavoz parlamentaria del Grupo Socialista ha cargado contra los recortes "tremendamente dañinos" de fondos europeos para el nuevo periodo plurianual, con una reducción de 80.000 en la Política Agraria Común (PAC) y de 4.000 millones menos para el Fondo Europeo Marítimo de Pesca (Fempa).

Alerta de un "escenario que va a ser malo para Galicia" aunque el recorte no sea tan "exagerado" como está anunciando. Apunta a que estas "reducciones brutales parte de la presidenta popular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En otro orden de cosas, a preguntas sobre la declaraciones del presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, quien abogó por rebajar la crispación --en una entrevista en la Cadena SER--, Méndez ha afirmado "respetar el papel institucional", pero acusa al PP de "alentar esa crispación a base de bulos".