PSOE acusa al PP de frustrar la moción de censura contra Jácome: "Prefieren el Pacto de la Alameda al de la Concordia"

OURENSE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista del Ayuntamiento de Ourense ha lamentado este jueves que el Partido Popular "anunciase que garantiza la continuidad de Gonzalo Pérez Jácome en la Alcaldía". En este sentido, acusaron a los populares de poner fin a la moción de censura contra el actual regidor y líder de Democracia Ourensana al preferir "el Pacto de la Alameda al Pacto de la Concordia".

Así lo ha expuesto la portavoz municipal de la formación, Natalia González, quien fue proclamada como la candidata de los socialistas a la Alcaldía en el transcurso de las negociaciones para promover una moción de censura en la ciudad de As Burgas.

"Damos por concluido este proceso con la decepción de no haber llegado a un acuerdo, pero con la tranquilidad de poder mirar a la cara a la gente", ha manifestado, antes de apuntar a los populares, a los que ha invitado a presentarse conjuntamente con Perez Jácome en las próximas elecciones municipales y formar un partido llamado "Democracia Popular".

"Era el momento de Ourense, era el momento de la política con mayúsculas. A partir de hoy más que nunca la responsabilidad de lo que venga la tendrá que asumir el PP", ha señalado la portavoz socialista, antes de añadir que no consentirán "un engaño" no solo a las fuerzas políticas sino "a toda la ciudadanía de Ourense".

En esta línea, ha señalado que los populares "prefieren el Pacto de la Alameda", en referencia a aquel acuerdo de investidura firmado escasas horas antes de investir a Jacome, hace ya más de un año, entre PP y Democracia Ourensana, frente al Pacto de la Concordia, la propuesta de moción de censura de los socialistas .

Así, ha afeado que el PP "siempre pone los intereses partidistas y personales por encima de los intereses de Ourense" y además los ha acusado directamente de monitorizar al grupo municipal.

"SE HA ACABADO EL PARIPÉ"

"Ni liderazgo a día de hoy, no tiene ni candidato ni candidata ni liderazgo de ningún tipo en la ciudad. Lo que tienen es una ruptura total en el grupo municipal, en el que su mayoría están hartos de no tener autonomía y de estar monitorizados permanentemente por el PPdeG y por el presidente de la Diputación en la toma de decisiones", ha dicho la socialista.

Por ello, ha concluido que "se ha acabado el paripé del Partido Popular" y ha subrayado que socialistas y nacionalistas aportaron siete firmas a la moción de censura, mientras que el Partido Popular "no puso ninguna". "No marcaban líneas rojas a otras formaciones pero resultó que no tenían intención de apoyar a un candidato socialista", ha recriminado.

Además, ha reprochado que el PP apoyó en el 2019 a Democracia Ourensana, cuando era la tercera fuerza política, con 7 ediles, para echar a un lado a la lista más votada --el Partido Socialista con Rafael Rodríguez Villarino a la cabeza-- y ahora "no pueden apoyar una candidatura al alcaldía mayoritaria del PSOE y el Bloque Nacionalista Galego, que suma 10 actas".