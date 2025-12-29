PSOE y BNG firman el acuerdo de presupuestos para 2026 con llamamiento a la política "pensada" para la ciudadanía

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, y el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, tras la firma del acuerdo sobre los presupuestos para 2026 - ANDY PÉREZ

A CORUÑA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, y el portavoz del grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, han suscrito el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones políticas sobre los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a algo más de 375,3 millones de euros.

Ambos han hecho, tras la firma, un llamamiento a la política "pensada" para la ciudadanía al remarcar que ese es el objetivo de unas cuentas de las que han destacado el incremento de partidas en bienestar social, los acuerdos vinculados a la política de vivienda o una partida de 58 millones de euros al Plan de Barrios.

"Se dio un impulso a lo que figuraba en el acuerdo de investidura", ha aseverado el nacionalista Francisco Jorquera para explicar el apoyo a los presupuestos del próximo año frente al que no tuvieron las cuentas del gobierno municipal en 2025.

Entre otros aspectos, ha destacado la congelación de tasas; la "recuperación" de los presupuestos participativos o el "refuerzo" de las políticas de vivienda, "aunque la Xunta es la principal administración competente". A esto, ha sumado los acuerdos sobre la creación del área metropolitana o la gestión de los terrenos portuarios.

"Somos fuerzas políticas distintas y representamos modelos de ciudad distintos, pero en estos tiempos de degradacion del debate politico lo que demanda la ciudadanía es otra manera de hacer política, útil y construtiva", ha apostillado.

CUENTAS "PROGRESISTAS"

A su vez, la regidora ha asegurado que se trata de unas cuentas "progresistas" que buscan dar respuesta "a las necesidades de los coruñeses y coruñesas". "Se aprueban inversiones de mejora en los barrios, no se incrementa la presión fiscal", ha resumido también.

"42,6 millones de euros, diez más, para protección y promoción social", ha apostillado para asegurar que se busca "acercar todos los servicios públicos y los equipamientos" a cada vecino. Junto a esto, ha hecho referencia a las partidas para rehabilitación, accesibilidad o cultura, entre otras.

"Dos formaciones con modelos dispares en muchas cuestiones pero que están actuando con responsabilidad, pensando en la ciudad de A Coruña, trabajando para que no pare", ha añadido.

CRITICAS DEL PP

Mientras, en un comunicado, el grupo municipal del PP asegura que serán "los presupuestos de la vergüenza". "El precio que el gobierno socialista paga a los nacionalistas para que, una vez más, se tapen la nariz y cierren los ojos y la boca ante unos hechos tan graves", señalan en relación a las denuncias que se hicieron públicas de acoso laboral hacia la regidora.

"El BNG ha elegido mirar para otro lado y convertirse en cómplice", señala también al mostrarse crítico con el acuerdo alcanzado y cuestionar aspectos del mismo.