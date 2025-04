El PSOE de Cambre acusa a la alcaldesa de no asumir "errores" y de actuar por intereses "partidistas"

Lo hace después de que la regidora anunciase su dimisión y sin concretar los socialistas si se postularán para gobernar

A CORUÑA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PSOE en Cambre, Diego Alcantarilla, ha acusado a la alcaldesa, María Pan, de Unión por Cambre -- que anunció esta semana su dimisión -- de no asumir "errores". Lo ha hecho sin concretar si se postularán para el gobierno municipal.

"Ahora mismo no estamos en ese punto", ha asegurado en una comparecencia ante los medios de comunicación con críticas a Unión por Cambre y la actual alcaldesa, pero también a su antecesor, Óscar García Patiño, que dimitió hace un año para, sostuvo, como la actual regidora, favorecer la gobernabilidad al no salir adelante asuntos pendientes en la gestión municipal por no contar con el apoyo necesario de la corporación.

"No sabemos que pretende con esta actitud ni con su dimisión, pero esta claro que no piensa en el bienestar de los vecinos y vecinas de Cambre, sino en intereses partidistas", ha sentenciado el dirigente socialista sobre la regidora.

También ha asegurado que la dimisión no se efectuará formalmente hasta dentro de unos días y ha cuestionado que "por el medio" María Pan haya convocado un pleno extraordinario para aprobar unos presupuestos "elaborados por ella cuando no tiene intención de seguir". "Y meter de malas formas una relación de puestos de trabajo elaborados en 2022", ha apostillado.

En este contexto, y sobre si se postularán para el gobierno municipal ha manifestado que ahora la intención de los socialistas es ir "paso a paso". "Es un momento de reflexionar, ver cuál es la mejor opción para el Ayuntamiento de Cambre, lo más coherente y lo más responsable".

De la comparecencia de María Pan para explicar los motivos de su dimisión, ha dicho que ha intentado presentarse "como víctima" en lugar de asumir "errores" como si estos no fueran "suyos". Mientras, ha rechazado que no hubiese voluntad de acuerdo por parte de los socialistas.

"Las pocos veces que se nos ha convocado era para decisiones ya tomadas, sin margen para debatir o proponer alternativas", ha recalcado para incidir en la necesidad de que haya diálogo cuando el gobierno es en minoría. También ha considerado que Unión por Cambre solo ha buscado lo que consideran "mejor para ellos, no para el ayuntamiento".